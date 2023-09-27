ضباط الشرطة يوزعون الحلوى على الأطفال بالمستشفيات ودور الرعاية بمناسبة المولد النبوى.. صور

قامت وزارة الداخلية ، بإعداد وتجهيز عدد من عبوات "حلوى المولد" لتوزيعها على (نزلاء المستشفيات العامة وذويهم - ودور رعاية الأيتام) وذلك لمشاركتهم الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف .

وتم توزيع عبوات (حلوى المولد النبوى الشريف) عليهم ، الأمر الذى لاقى ترحيباً كبيراً فى نفوسهم وتقدموا بالشكر والتقدير لرجال الشرطة على مشاركتهم الإحتفال.

ويأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به كافة أجهزة وزارة الداخلية فى تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين رجال الشرطة والمواطنين.

وذلك فى إطار مبادرة " كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية وإستمراراً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع المواطنين من خلال تدعيم المبادرات على كافة المستويات ومشاركة المواطنين مختلف المناسبات الدينية والوطنية.

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