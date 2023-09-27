مفاجأة مدوية .. الغرب يجهز بديل زيلينسكي

قالت صحيفة “ديكجازيتي” التركية، إن الغرب ربما يفكر في استقالة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي من منصبه، حيث يميل إلى إنهاء الحرب من خلال المفاوضات.

وأوضحت الصحيفة، أنه "من المحتمل أن زيلينسكي، بسبب الموقع الذي يجد نفسه فيه الآن في أعين المجتمع الدولي، يستعد للرحيل من منصبه”، مشيرة إلى أنه من المحتمل أن الغرب يجهز البديل.

ولفتت إلى أن “أمريكا وأوروبا قد تحاولان إنهاء الصراع في أوكرانيا من خلال المفاوضات.. ولهذا السبب، فإن شخصًا جديدًا قد يصبح رئيسًا للبلاد قريبًا”.

وفي الواقع، أوضحت أولينا زيلينسكيا، زوجة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مؤخرا أنه من الممكن لزوجها ترك منصبه.