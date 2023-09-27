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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مكتب زيلينسكي يكشف حقيقة تورط قائد الجيش الأوكراني في قضية جنائية

فاليري زالوجني
فاليري زالوجني

وصف سيرجي ليشينكو، مساعد مدير مكتب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، المعلومات التي تفيد بأن القائد العام للقوات الأوكرانية، فاليري زالوجني، يواجه قضية جنائية، بأنها “خيال”.

وحسب وسائل إعلام أوكرانية، قال ليشينكو: “لا توجد قضية جنائية ضد زالوجني في أوكرانيا، فهو لا محتجز كشاهد أو كمشتبه به أو متهم. هذه المعلومات خيالية من الرسالة الأولى إلى الرسالة الأخيرة”.

وفي وقت سابق، ذكرت “بي بي سي أوكرانيا”، أن المحققون الأوكرانيون استجوبوا القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، بسبب فقدان أوكرانيا للأراضي الجنوبية، مشيرة إلي أنه لم يتم استدعاؤهم رسميا للاستجواب.

وقالت “بي بي سي أوكرانيا”: “تدعي العديد من مصادرنا أنه كجزء من التحقيق في هذه القضية، جاء المحققون للتحدث إلى فاليري زالوجني... ليس للقائد العام حتى الآن وضع إجرائي في هذه القضية، ولم يكن هناك استدعاء رسمي للاستجواب. لكن من الممكن أن يظهر مثل هذا الوضع لاحقا”.

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وأضافت أن “مكتب الدولة للتحقيقات في أوكرانيا يحقق في القضية بموجب تهم «الخيانة العظمى» و «الموقف المهمل تجاه الخدمة العسكرية» فيما يتعلق بالتخلي عن الأراضي في الجنوب من قبل القوات الأوكرانية”.

وأوضحت أنه في الدوائر السياسية الضيقة، فقدان أراضي الجنوب “منطقتا خيرسون وزابوريجيا” تسمى بالفعل “قضية زالوجني”.

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