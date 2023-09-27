الزمالك خرج | شوبير يعلن عن المشاركين في كأس السوبر المصري للأبطال

أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن المشاركين في كأس السوبر المصري للأبطال في الإمارات.

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه علي فيسبوك: "رسمياً - الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا هم المشاركون في كأس السوبر المصريللأبطال 2023 بالإمارات، ويتبقي تحديد بطل كأس مصر لمعرفة هوية الفريق الرابع المشارك".



و بعد أن قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، استبعاد نادي الزمالك من مشاركته في بطولة كأس السوبرالمصري القادمة، أثار هذا القرار جدلًا واسعًا في عالم كرة القدم. وفي هذا التقرير، سنقوم بشرح الأسباب والتداعيات لهذا القرار الهام.

استبعاد الزمالك: قرار صادم ولائحة صارمة

وفي خطوة مفاجئة، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة السيد جمال علام استبعاد نادي الزمالك من المشاركة فيبطولة كأس السوبر المصري الجديدة. وهذا القرار أتى كنتيجة للالتزام بلوائح الاتحاد المصري وفقًا لما تم تنصيصه فيها.

سبب الاستبعاد

يعود سبب هذا الاستبعاد إلى اعتذار نادي الزمالك عن المشاركة في النسخة السابقة من البطولة أمام النادي الأهلي. وفيما بدأ الفارس الأبيض النسخة الماضية بملاحقة الفوز بالبطولة، اعتذر عن المشاركة بسبب اعتراضه على تواجد لاعبالنادي الأهلي محمود عبدالمنعم كهربا الذي كان معاقبًا بالإيقاف.



