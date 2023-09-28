ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من عصير الكرفس؟

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،فوائد عصير الكرفس ..



- غني بالفيتامينات والمعادن: يُعدّ عصير الكرفس غنيّاً بالعديد من الفيتامينات؛ كفيتامين أ، وفيتامين ج، وفيتامن ك، وحمض الفوليك، والمعادن؛ كالكالسيوم، والصوديوم، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم، والفسفور، وبعض الإلكتروليت، بالإضافة إلى بعض العناصر الغذائيّة الأُخرى التي قد تزوّد الجسم ببعض الفوائد الصحيّة.

- غني جدّاً بالماء: إذ إنّ الكرفس يتكوّن بشكلٍ أساسي من الماء، والذي يُساعد على زيادة ترطيب الجسم، ويُعدّ الترطيب وإعطاء الجسم حاجته من السوائل مهمّاً للصحة، فهو يُساعد على تنظيم ضغط الدم، ودرجة حرارة الجسم، وتحسين وظائف الدماغ، وتوصيل العناصر الغذائيّة في الجسم، وطرح الفضلات، وتعزيز صحّة الكلى.

- قليل بالسكر: يُعدّ عصير الكرفس أكثر فائدة من المشروبات الأُخرى الغنيّة بالسكر، فالكوب الواحد منه يزوّد الجسم بخمسة غرامات فقط من السكر، وهي نسبة السكر الطبيعيّة الموجودة فيه.

- غني بمضادات الأكسدة: إذ إنّ الكرفس يحتوي على مُركّبات نباتيّة كحمض الفينوليك، وهي موادّ تحمل خصائص مُضادّة للأكسدة تُساهم في تقليل خطر تلف خلايا الجسم، لذلك من المُهمّ أن تكون جُزءاً أساسيّاً من النظام الغذائي.

- وتجدر الإشارة إلى أنّ مركبات الفيتوكيميكال قد تساهم في تقليل ضغط الدم، ويُمكن الحصول على هذه الفوائد من الكرفس سواءً استُهلِك كعصير، أو طعام.

- ويجدر التنبيه هنا إلى أنّ الأشخاص الذين يعانون من انخفاضٍ في ضغط الدم يجب عليهم الحذر والانتباه عند استهلاك عصير الكرفس، وخصوصاً عند استهلاكه بكميّاتٍ كبيرة، لقراءة المزيد حول ذلك يمكنك قراءة فقرة محاذير استخدام عصير الكرفس.