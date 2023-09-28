عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

عاصمة الثقافة المصرية..شباب "ابدأ حلمك" بالوادي الجديد يؤدون تدريباتهم وحفل التخرج نهاية أكتوبر

مشروع إبدأ حلمك
مشروع إبدأ حلمك

تستعد الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، لحفل تخرج دفعة محافظة الوادي الجديد من مشروع "ابدأ حلمك" أحد أهم الأنشطة التي تقدمها الهيئة برعاية د.نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والذي يقام في الأيام العشرة الأخيرة من شهر أكتوبر المقبل ضمن أسبوع ثقافي مكثف احتفاء بالمحافظة التي تم إعلانها عاصمة للثقافة المصرية لعام 2023، وبالتزامن مع عيدها القومي.

وأشاد المخرج أحمد طه المدير الفني للمشروع بالمستوى الفني للمتدربين، خلال زيارته لمدينتي الداخلة والخارجة في اليومين الماضيين، فى إطار الاستعدادات الأخيرة لحفل التخرج بعد أشهر من التدريبات المتواصلة، وتوجه "طه" بالشكر للمدربين بالمشروع وهم د.عمرو الأشرف مدرب السينوغرافيا، المخرج أحمد السيد مدرب التمثيل، الفنان مناضل عنتر مدرب الاستعراضات والتدريبات الحركية، المايسترو حسام حسني مدرب الموسيقى، الكاتب سعيد حجاج مدرب الدراما، الفنان ماهر الحجار مدرب الإيقاع والبانتومايم، والمخرج خالد أبو ضيف المدير الإقليمي للمشروع بوسط الصعيد الثقافي.

ويعد المشروع أحد أهم المشروعات الفنية التي تنظمها هيئة قصور الثقافة ويهدف إلى تدريب أبناء المحافظات عبر ورش مجانية على فنون المسرح وإعداد الممثل الشامل، المدير التنفيذي للمشروع الفنان د. هاني كمال،  وتنظم الفعاليات بالوادي الجديد بإشراف فرع ثقافة الوادي الجديد بإدارة ابتسام عبد المريد، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة محمد نبيل.

وشهدت المرحلة الأولى للمشروع تخرج دفعات محافظات أسيوط والفيوم والشرقية، والمرحلة الثانية محافظات بورسعيد وبني سويف والجيزة وكفر الشيخ، وتم اعتماد فرق هذه المحافظات فرقا مسرحية نوعية، وتجري حاليا تدريبات المشروع بالعريش بالتزامن مع الوادي الجديد.

الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني مشروع إبدأ حلمك نيفين الكيلانى وزير الثقافة عاصمة للثقافة المصرية التدريبات الحركية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أنا صديق بابا ..سفاح بدون شرف يتعدي جسديا على صغيرة بالقاهرة الجديدة

هل اقتربت عاصفة التنين؟| تحذير من الأرصاد بشأن تحول مفاجئ في الطقس

واكلين حقي وخلصوا على غنوة| التفاصيل الكاملة لأزمة شقيق المطربة أنغام وعائلته.. اتهامات خطيرة

ضربة مصرية إماراتية جديدة لـ الدولار.. ماذا يعني تبادل الجنيه المصري والدرهم؟

السكر هيرخص بأمر الحكومة.. وزيران يتخذان قرارات صارمة لخفض الأسعار

نزل 136 جنيها.. الذهب يسقط ومفاجأة في سعر الجرام اليوم

سلاح ناري كاتم للصوت.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة فتاة جامعة القاهرة

استبعاد مؤقت.. قرار صارم من كولر تجاه موديست

ترشيحاتنا

عالِم أزهري : الرسول كان أكثر الناس تبسّما

قدام كل المعازيم| زوج يلقي 150 ألف دولار تحت قدم عروسه ..فيديو

الطلاب يدخلون بعرقهم.. تامر أمين ينفعل بسبب اشتراطات الزي داخل طب الإسكندرية

أشرف فولة لـ صدى البلد: تحرك الرئيس لإنقاذ حالتي الصحية موقف إنساني

قرار عاجل من التعليم بشأن تطوير نظام الثانوية العامة .. فيديو

شاهد .. وزير السياحة الإسرائيلي يزور برج المملكة بالسعودية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان مريم ابنة محمود الجندي يثير الجدل بحفل خطوبتها.. شاهد

رجعت للمود.. مي كساب في أحدث ظهور بعد تكميم المعدة

ماذا يحدث عند تناول الشاي الأسود يوميا؟

مفيش مكافآت| قرار عاجل من الجهاز الفني للزمالك.. وهذه تفاصيل مباراة الكونفدرالية

فيديو

فنانة شهيرة تسرق ابنها من زوجته .. استأجرت 4 رجال / فيديو جراف

الميت الحي.. ظهور غريب لقائد الأسطول الروسي بعد إعلان مصرعه بهجوم صاروخي

مصر على الطريق.. اتفاقية مع الصين تجعل قناة السويس بوابة رئيسية لربط قارات العالم

أمطار رعدية| تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس.. ماذا سيحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

اﻟﻤﺰﻳﺪ