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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

5 سيارات كروس أوفر جديدة .. تبدأ من 670 ألف جنيه

5 سيارات كروس اوفر
5 سيارات كروس اوفر

يحتوي السوق المصري على عدد كبير من سيارات الكروس اوفر، والتي تتمتع باطلالة رياضية، حيث تنال هذه الانواع ثقة الكثير، نسبة إلى ارتفاعها المناسب عن الأرض، والمساحة الداخلية الرحبة، والتجهيزات المقدمة بحسب كل علامة تجارية وبلد المنشأ.

 

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات كروس اوفر جديدة في السوق المصري 

5 سيارات كروس اوفر 

1 - جيلي GX3 برو

 

تنطلق السيارة جيلي GX3 برو 2024 في السوق المصري بسعر رسمي يبلغ 669 الف جنيه، وعبر فئة واحدة من التجهيزات، مع محرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، وقوة اجمالية قدرها 103 حصان، وعزم دوران 140 نيوتن/متر، بالاضافة إلى علبة تروس أوتوماتيكية الاداء CVT تعمل عبر تقنية الدفع الامامي.

5 سيارات كروس اوفر 

2- جاك JS3

 

تقدم السيارة جاك JS3 عبر فئة واحدة من التجهيزات مع موديل 2022، وبسعر رسمي يبلغ 719.900 جنيه، وتعمل من خلال محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة 118 حصان، و150 نيوتن متر من عزم الدوران، وسرعة قصوى تصل لـ 180 كم/س، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الاداء، ومتوسط استهلاك للوقود يقدر بـ 6.5 لتر لكل 100 كيلومتر.

5 سيارات كروس اوفر 

3- جيلي كول راي 

 

تستمد جيلي كول راي 2023 قوتها من محرك 1500 CC تيربو، ينتج 175 حصان، و255 نيوتن متر،مع ناقل حركة من 7 سرعات DSG، وزمن تسارع يبلغ 7.9 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كيلومتر في الساعة، ومعدل استهلاك للبنزين يبلغ 6.6 لتر لكل 100كيلومتر، وتبدأ اسعار السيارة الرسمية في مصر من 900 الف جنيه حتى مليون 29 الف جنيه.

 

5 سيارات كروس اوفر 

4 - اوبل كروس لاند

 

يصل السعر الرسمي للفئة عالية التجهيزات من السيارة اوبل كروس لاند 2024 إلى مليون و69.900 جنيه، بينما تبدأ اسعار الفئة الاولى من 949.990 جنيه، وتعتمد قي قدراتها الفنية على محرك 1200 سي سي "تيربو"، بقوة 110 حصان، و205 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي 6 غيار، وتسارع من 0 لـ 100 كم/س خلال 11.8 ثانية.

5 سيارات كروس اوفر 

5 - سوزوكي فرونكس

 

تبدأ اسعار السيارة سوزوكي فرونكس 2024 الجديدة في مصر، بسعر مليون 499.900 جنيه، حتى مليون و549.900 جنيه، وذلك عن الفئات الاولى والثانية، حيث تعمل جميعها بمحرك 1500 سي سي، رباعي الاسطوانات 4 سلندر، بقوة 103 حصان، و138 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك رباعي النقلات "دفع أمامي".

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