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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أمن القاهرة يضبط مخزن مستلزمات طبية ومصنع حلوى المولد بدون ترخيص

مصنع
مصنع

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى ضبط مخزن مستلزمات طبية ومصنع حلوى المولد بدون ترخيص؛ وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية المتنوعة. 

ففي السلام تم ضبط صاحب مخزن مستلزمات طبية كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المستلزمات الطبية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج أو تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين ، وعثر بداخل المخزن على 126 زجاجه حمض مثبت أشعه - 210 زجاجه حمض مظهر أشعه -  202 جركن حمض مثبت أشعه -  750 برطمان بودرة للأشعه "وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها" ، وبمواجهته إعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
    
وفي حلوان تم ضبط صاحب مصنع حلوى المولد كائن بدائرة قسم شرطة حلوان لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية " حلوى المولد ، ملبن" مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية غاشاً بذلك جمهور المستهلكين .

وعثر بداخل المصنع على 1 طن دقيق فاخر - 670 كيلو جرام حلوى المولد "ملبن" - 175 كيلو جرام نشا "وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل علي مصدرها".

وبمواجهته إعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

التموين الجرائم التموينية السلام أول القاهرة حلوى المولد مديرية أمن القاهرة

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