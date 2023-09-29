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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مقترح مصري بإنشاء مركز إقليمي لتطوير الرياضات الباراليمبية بالشرق الأوسط وأفريقيا

صدى البلد

تقدم الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة الباراليمبية المصرية ، وعماد رمضان أمين صندوق اللجنة بإقتراح إلى لاندرو بارسونز رئيس اللجنة البارالمبية الدولية ، بانشاء مركز اقليمى للتصنيف والسباحة والالعاب البارالمبية  الطبى يساهم فى تطوير الرياضات البارالمبية فى منطقة الشرق الاوسط وافريقيا .
وأعرب رئيس اللجنة البارالمبية الدولية عن سعادته بالفكرة  وتقديره لاستضافة مصر للعديد من الاحداث البارالمبية الدولية فى الفترة الاخيرة، وكذا تقديره لما تملكه مصر من موارد بشرية و بنية تحتية تساهم فى تطوير النشاط البارالمبى على مستوى العالم.


جاء ذلك خلال تواجد الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة الباراليمبية المصرية ،و عماد رمضان أمين صندوق اللجنة بالبحرين لتمثيل مصر في إجتماعات الجمعية العمومية للجنة الباراليمبية الدولية بحضور  180 دولة.
كان  الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة الباراليمبية المصرية قد ألقى  كلمة اللجنة الباراليمبية المصرية ، بإجتماع الجمعية العمومية للجنة الباراليمبية الدولية ، و هي المرة الأولى فى تاريخ الرياضة البارالمبية الدولية  منذ عام  1989 التي يتم  فيها عرض والقاء كلمة للجنة البارالمبية المصرية  أمام الجمعية العمومية للجنة البارالمبية.
وتقدم عماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية باقتراح امام الجمعية العمومية للجنة البارالمبية الدولية  بان يكون هناك قواعد ملزمة لتمثيل ذوى الاعاقة الرياضيين المؤهلين بنسبة 50 ٪ فى جميع اللجان البارالمبية الاهلية والدولية ، وهو الاقتراح. الذي نال اهتمام مسؤولي اللجنة البارالمبية الدولية ، خاصة بعد أن تبع اقتراح  أمين صندوق اللجنة البارالمبية المصرية  ، تأييد ومطالبة  العديد من الدول  لهذا المطلب  ، و تم توثيق الاقتراح لدى اللجنة الباراليمبية الدولية.

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