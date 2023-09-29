عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات |عربية جديدة «هاتشباك» بـ 365 ألف جنيه.. سعر ميتسوبيشي شارك 2017 أوتوماتيك.. وأرخص BMW X1 زيرو

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

5 سيارات كروس أوفر جديدة .. تبدأ من 670 ألف جنيه

يحتوي السوق المصري على عدد كبير من سيارات الكروس اوفر، والتي تتمتع باطلالة رياضية، حيث تنال هذه الانواع ثقة الكثير، نسبة إلى ارتفاعها المناسب عن الأرض، والمساحة الداخلية الرحبة، والتجهيزات المقدمة بحسب كل علامة تجارية وبلد المنشأ.

 

سعر ميتسوبيشي شارك 2017 أوتوماتيك

تعتبر السيارة ميتسوبيشي لانسر الشهيرة بـ"شارك" واحدة من اشهر السيارات التي انطلقت في الشارع المصري، حيث تمكنت ان تستخوذ على شعبية كبيرة، نسبة إلى اعتمادية الصانع الياباني، بالإضافة إلى تصميمها الخارجي الانيق والذي يحظى بحب فئة الشباب، إلى جانب تجهيزاتها الفنية والتقنية.

 

سعر BMW X1 موديل 2024 في مصر.. الأرخص من فئاتها

تعتبر عائلة X من اشهر اصدارات علامة BMW الالمانية، والتي تنتمي جميعها للفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، ومن بين هذه الاصدارات هي النسخة X1 والتي تعد هي ارخص اصدارات العلامة التجارية من هذه الفئة في مصر بعد طرح موديلات 2024.

 

3000 كم فقط.. اركب شيري تيجو 3 2023 بأفضل سعر

تباع السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 بسعر رسمي يبلغ 600 الف جنيه، ولكن مع الزيادات الغير رسمي تحت مصطلح الاوفر برايس المفروضة من قبل بعض التجار والموزعين، والتي قدرت بـ 95 الف جنيه اصبح السعر السوق لها يقترب من حاجز الـ 700 ألف جنيه.

 

بـ 365 ألف جنيه .. اشتر عربية زيرو "هاتشباك"

لم تظهر اي سيارة على ساحة سوق السيارات وتخطف اللقب من النسخة سوزوكي اسبرسو، حيث تمكنت تلك النسخة ان تحافظ على لقب السيارة الـ"زيرو" الارخص سعرًا بعد اختفاء النسخة التو الشهيرة والتي تحمل علامة سوزوكي اليابانية، بينما تواصل اسبريسو من تعزيز تواجدها محليًا.

أغلى 5 سيارات ألمانية جديدة في مصر.. صور

استطاعت السيارات الالمانية، أن تحتل مكانة كبيرة داخل السوق المصري، نسبة إلى سمعتها المميزة، والتي تشتهر بالاعتمادية، بالاضافة إلى قدراتها الفنية القوية، والتجهيزات التقنية، بحسب كل علامة تجارية واصدار، ولعل من ابزر هذه العلامات هي طرازات شركة مرسيدس و BMW، حيث يقدمان اعلى سيارات المانية في السوق المصري.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إغلاق المدارس وغرق مدينة.. موقف مصر من العاصفة إلياس وهل تتأجل الدراسة؟

هل تتأجل الدراسة؟| "الأرصاد" تحسم الجدل حول ظهور العاصفة إلياس في مصر

هل تتغير الساعة اليوم بعد تطبيق المواعيد الشتوية الجديدة.. اعرف التفاصيل

الزمالك في 24 ساعة| الأهلي يخطف نجم الفريق.. وصفقة بين “الأبيض” و"الجبلاية" بشأن السوبر ولقاء المقاولون

هل الأحد المقبل إجازة رسمية؟.. «الحكومة» تجيب| وعطلة في أول أسبوع دراسة.. تعرف عليها

تقلبات جوية شديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن تحول مفاجئ في الطقس

سيدة تخرج من القبر وتبلغ عن زوجها: دفني عشان ياخد معاشي

باقي 60 دقيقة.. رسميا موعد تطبيق التوقيت الشتوي على المحلات

موضوعات متعلقة

أخبار السيارات| مقارنة بين تويوتا فورتشنر وسكودا كودياك موديل 2023.. أرخص سيارة سيدان يابانية في مصر

أخبار السيارات| هيونداي وكيا يخفضان أسعار السيارات.. كيف يمكن تغيير محل الإقامة برخصة القيادة

أخبار السيارات| سعر بي واي دي F3 موديل 2024 الجديد.. فيات 600e الكهربائية تطرح بالأسواق

أخبار السيارات|سعر أرخص سيارة أوتوماتيك في مصر..سيارات عائلية تبدأ من 560 ألف جنيه..بـ125 اشتر "رنج روفر" الغلابة

أخبار السيارات| فيات 500 موديل 2023 بـ 900 ألف جنيه.. تجنب هذه الأخطاء لعدم زيادة استهلاك الوقود

أخبار السيارات | أفضل عربية مستعملة أوتوماتيك بأحسن سعر.. 5 مركبات سيدان زيرو تبدأ من 490 ألف جنيه

أخبار السيارات| هوندا سيفيك بـ 130 ألف جنيه فقط.. شركة أمريكية تكشف عن تاكسي طائر

أخبار السيارات| 5 أنواع مستعملة تبدأ من 100 ألف جنيه.. 5 طرازات كورية زيرو في مصر تبدأ من 760 ألف جنيه

ترشيحاتنا

كلاكيت عاشر مرة .. أكشن سعد الصغير وبرلنتي من حدائق الأهرام للكباريهات

أشرف صبحي: ماراثون الرمال يهدف إلى دعم السياحة البيئية في مصر

أخبار السيارات |عربية جديدة «هاتشباك» بـ 365 ألف جنيه.. سعر ميتسوبيشي شارك 2017 أوتوماتيك.. وأرخص BMW X1 زيرو

الكيلو بـ 12.60 جنيه.. تحرك فوري من الحكومة لخفض أسعار السكر

جبتله ليفة وشامبو.. فاطمة في دعوى خلع : جوزي مبيستحماش | خاص

إسقاط طائرات مسيّرة .. بيان مهم من وزارة الدفاع السورية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير فريك بالدجاج

الجلوس بهذه الطريقة يهدد حياتك | دراسة تحذر

طريقة عمل ترايفل الشوكولاتة | بخطوات سهلة

خبير تغذية يقدم 9 نصائح لعلاج التهاب المعدة

فيديو

راتب 7000 جنيه | الإعلان عن وظائف حكومية مميزة

فيديو نادر.. حسين أبو حجاج يظهر مع أحفاده

بعد توجيه الرئيس| مستشفى المعادي العسكري يقدم الرعاية الطبية لـ أشرف فولة

اظبط ساعتك .. موعد تطبيق التوقيت الشتوي وغلق المطاعم والمحال.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

اﻟﻤﺰﻳﺪ