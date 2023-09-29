أخبار السيارات |عربية جديدة «هاتشباك» بـ 365 ألف جنيه.. سعر ميتسوبيشي شارك 2017 أوتوماتيك.. وأرخص BMW X1 زيرو

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

يحتوي السوق المصري على عدد كبير من سيارات الكروس اوفر، والتي تتمتع باطلالة رياضية، حيث تنال هذه الانواع ثقة الكثير، نسبة إلى ارتفاعها المناسب عن الأرض، والمساحة الداخلية الرحبة، والتجهيزات المقدمة بحسب كل علامة تجارية وبلد المنشأ.

تعتبر السيارة ميتسوبيشي لانسر الشهيرة بـ"شارك" واحدة من اشهر السيارات التي انطلقت في الشارع المصري، حيث تمكنت ان تستخوذ على شعبية كبيرة، نسبة إلى اعتمادية الصانع الياباني، بالإضافة إلى تصميمها الخارجي الانيق والذي يحظى بحب فئة الشباب، إلى جانب تجهيزاتها الفنية والتقنية.

تعتبر عائلة X من اشهر اصدارات علامة BMW الالمانية، والتي تنتمي جميعها للفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، ومن بين هذه الاصدارات هي النسخة X1 والتي تعد هي ارخص اصدارات العلامة التجارية من هذه الفئة في مصر بعد طرح موديلات 2024.

تباع السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 بسعر رسمي يبلغ 600 الف جنيه، ولكن مع الزيادات الغير رسمي تحت مصطلح الاوفر برايس المفروضة من قبل بعض التجار والموزعين، والتي قدرت بـ 95 الف جنيه اصبح السعر السوق لها يقترب من حاجز الـ 700 ألف جنيه.

لم تظهر اي سيارة على ساحة سوق السيارات وتخطف اللقب من النسخة سوزوكي اسبرسو، حيث تمكنت تلك النسخة ان تحافظ على لقب السيارة الـ"زيرو" الارخص سعرًا بعد اختفاء النسخة التو الشهيرة والتي تحمل علامة سوزوكي اليابانية، بينما تواصل اسبريسو من تعزيز تواجدها محليًا.

استطاعت السيارات الالمانية، أن تحتل مكانة كبيرة داخل السوق المصري، نسبة إلى سمعتها المميزة، والتي تشتهر بالاعتمادية، بالاضافة إلى قدراتها الفنية القوية، والتجهيزات التقنية، بحسب كل علامة تجارية واصدار، ولعل من ابزر هذه العلامات هي طرازات شركة مرسيدس و BMW، حيث يقدمان اعلى سيارات المانية في السوق المصري.