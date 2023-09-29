أغلى 5 سيارات ألمانية جديدة في مصر.. صور

استطاعت السيارات الالمانية، أن تحتل مكانة كبيرة داخل السوق المصري، نسبة إلى سمعتها المميزة، والتي تشتهر بالاعتمادية، بالاضافة إلى قدراتها الفنية القوية، والتجهيزات التقنية، بحسب كل علامة تجارية واصدار، ولعل من ابزر هذه العلامات هي طرازات شركة مرسيدس و BMW، حيث يقدمان اعلى سيارات المانية في السوق المصري.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" اغلى 5 سيارات المانية زيرو في مصر

اغلى 5 سيارات المانية زيرو في مصر

1 - بي ام دابليو X7

تعد بي ام دابليو X7 من افخم السيارات الرياضية التي تقدمها العلامة التجارية في مصر، حيث تنطلق محليًا عبر فئة واحدة تحت موديل 2024 بسعر 7 مليون و950 الف جنيه، وتعتمد السيارة على محرك 4400 سي سي، بقوة 530 حصان و750 نيوتن متر من عزم الدوران، مما يجعلها أن تتسارع من 0 لـ 100 كم/س خلال 4.7 ثانية، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع عبر ناقل حركة من 8 سرعات أوتوماتيكية.

اغلى 5 سيارات المانية زيرو في مصر

2 - مرسيدس جي كلاس

اشتهرت السيارة مرسيدس جي كلاس وسط عالم السيارات الرياضية، كأحدث افخم طرازات النجمة الالمانية الثلاثية، حيث تتمتع بجانب كبير من الفخامة، مع تصميم رياضي فاخر من فئة الـ SUV، وسعر يصل لـ 8 مليون جنيه، مع امكانية الوصول من 0 لـ 100 كم/س في 4.5 ثانية، حيث دعمت بمحرك 585 حصان، و850 نيوتن متر من عزم الدوران، وسرعة قصوى تصل إلى 220 كم/س، وناقل سرعات أوتوماتيك 9 غيار، وقدرات الدفع الرباعي للعجلات.

اغلى 5 سيارات المانية زيرو في مصر

3 - بي ام دابيلو X6

يبلغ سعر السيارة بي ام دابيلو X6 نحو 7 مليون و300 الف جنيه، وذلك للفئة الوحيدة المقدمة في مصر من موديلات 2024، والتي تستمد قوتها من محرك 530 حصان، سعة 4400 سي سي تيربو، 8 سلندر، 750 نيوتن متر، وعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء من 8 سرعات، و250 كم/ساعة للسرعة القصوى.

اغلى 5 سيارات المانية زيرو في مصر

4 - مرسيدس مايباخ

تبدأ اسعار السيارة من 10 ملايين جنيه، وتعد من ابرز السيارات السيدان الفاخرة حول العالم، حيث تمتلك محرك 8 سلندر، سعة 4000 سي سي "تيربو"، بقوة 503 حصان، و700 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيك 9 نقلات، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 250 كيلومتر في الساعة.

اغلى 5 سيارات المانية زيرو في مصر

5 - بي ام دابليو الفئة السابعة

تقدم الفئة السابعة بسعر 7.700.000 جنيه، حيث تعتمد على محرك تيربو 3000 سي سي، بقوة 380 حصان، و520 نيوتن متر، وعلبة تروس من 8 سرعات أوتوماتيكية، بينما يبلغ سعر الفئة الثانية نحو 8.000.000 جنيه، وتعتمد على محرك بقوة 544 حصان، مع 745 نيوتن متر، وتسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في 4.7 ثانية، ويصل سعر الفئة الثالثة والتي تضم محرك سعة 4400 سي سي نحو 9 مليون و600 الف جنيه.