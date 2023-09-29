عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أغلى 5 سيارات ألمانية جديدة في مصر.. صور

اغلى 5 سيارات المانية
اغلى 5 سيارات المانية زيرو في مصر

استطاعت السيارات الالمانية، أن تحتل مكانة كبيرة داخل السوق المصري، نسبة إلى سمعتها المميزة، والتي تشتهر بالاعتمادية، بالاضافة إلى قدراتها الفنية القوية، والتجهيزات التقنية، بحسب كل علامة تجارية واصدار، ولعل من ابزر هذه العلامات هي طرازات شركة مرسيدس و BMW، حيث يقدمان اعلى سيارات المانية في السوق المصري.

سعر BMW X3 موديل 2024 في مصر .. صور

مليون و130 ألف اوفر برايس.. سعر مرسيدس C180 موديل 2023 بالسوق المصري

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" اغلى 5 سيارات المانية زيرو في مصر 

 اغلى 5 سيارات المانية زيرو في مصر 

1 - بي ام دابليو X7

 

تعد بي ام دابليو X7 من افخم السيارات الرياضية التي تقدمها العلامة التجارية في مصر، حيث تنطلق محليًا عبر فئة واحدة تحت موديل 2024 بسعر 7 مليون و950 الف جنيه، وتعتمد السيارة على محرك 4400 سي سي، بقوة 530 حصان و750 نيوتن متر من عزم الدوران، مما يجعلها أن تتسارع من 0 لـ 100 كم/س خلال 4.7 ثانية، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع عبر ناقل حركة من 8 سرعات أوتوماتيكية.

 اغلى 5 سيارات المانية زيرو في مصر 

2 - مرسيدس جي كلاس

 

اشتهرت السيارة مرسيدس جي كلاس وسط عالم السيارات الرياضية، كأحدث افخم طرازات النجمة الالمانية الثلاثية، حيث تتمتع بجانب كبير من الفخامة، مع تصميم رياضي فاخر من فئة الـ SUV، وسعر يصل لـ 8 مليون جنيه، مع امكانية الوصول من 0 لـ 100 كم/س في 4.5 ثانية، حيث دعمت بمحرك 585 حصان، و850 نيوتن متر من عزم الدوران، وسرعة قصوى تصل إلى 220 كم/س، وناقل سرعات أوتوماتيك 9 غيار، وقدرات الدفع الرباعي للعجلات.

 اغلى 5 سيارات المانية زيرو في مصر 

3 -  بي ام دابيلو X6

 

يبلغ سعر السيارة بي ام دابيلو X6 نحو 7 مليون و300 الف جنيه، وذلك للفئة الوحيدة المقدمة في مصر من موديلات 2024، والتي تستمد قوتها من محرك 530 حصان، سعة 4400 سي سي تيربو، 8 سلندر، 750 نيوتن متر، وعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء من 8 سرعات، و250 كم/ساعة للسرعة القصوى.

 اغلى 5 سيارات المانية زيرو في مصر 

4 - مرسيدس مايباخ 

 

تبدأ اسعار السيارة من 10 ملايين جنيه، وتعد من ابرز السيارات السيدان الفاخرة حول العالم، حيث تمتلك محرك 8 سلندر، سعة 4000 سي سي "تيربو"، بقوة 503 حصان، و700 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيك 9 نقلات، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 250 كيلومتر في الساعة.

 اغلى 5 سيارات المانية زيرو في مصر 

5 - بي ام دابليو الفئة السابعة 

 

تقدم الفئة السابعة بسعر 7.700.000 جنيه، حيث تعتمد على محرك تيربو 3000 سي سي، بقوة 380 حصان، و520 نيوتن متر، وعلبة تروس من 8 سرعات أوتوماتيكية، بينما يبلغ سعر الفئة الثانية نحو 8.000.000 جنيه، وتعتمد على محرك بقوة 544 حصان، مع 745 نيوتن متر، وتسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في 4.7 ثانية، ويصل سعر الفئة الثالثة والتي تضم محرك سعة 4400 سي سي نحو 9 مليون و600 الف جنيه.

سيارات سيارات ألمانية 5 سيارات ألمانية سيارات المانية زيرو اغلى 5 سيارات المانية أسعار السيارت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إغلاق المدارس وغرق مدينة.. موقف مصر من العاصفة إلياس وهل تتأجل الدراسة؟

هل تتأجل الدراسة؟| "الأرصاد" تحسم الجدل حول ظهور العاصفة إلياس في مصر

هل تتغير الساعة اليوم بعد تطبيق المواعيد الشتوية الجديدة.. اعرف التفاصيل

الزمالك في 24 ساعة| الأهلي يخطف نجم الفريق.. وصفقة بين “الأبيض” و"الجبلاية" بشأن السوبر ولقاء المقاولون

تقلبات جوية شديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن تحول مفاجئ في الطقس

باقي 60 دقيقة.. رسميا موعد تطبيق التوقيت الشتوي على المحلات

سيدة تخرج من القبر وتبلغ عن زوجها: دفني عشان ياخد معاشي

حدث في اتحاد الكرة| حازم إمام يتبرع للزمالك.. فيتوريا يطلب ضمانات.. و"الحكام" تحسم أزمة لقاء المقاولون

موضوعات متعلقة

20 ألف جنيه.. الأسعار الجديدة لـ JMC النصف نقل |صور

هامر وشيفرولية .. مزاد سيارات جمارك نويبع والسويس في هذا الموعد

تبدأ من 669 ألف جنيه.. 5 سيارات SUV "زيرو" |صور

جيب جلاديتور عملاقة الـ"بيك اب" تعود للاسواق .. صور

جدول صيانات تويوتا كورولا حتى 100 ألف كم

أفخم سيارة فان كهربائية "DENZA D9" .. اعرف سعرها

مليون و130 ألف اوفر برايس.. سعر مرسيدس C180 موديل 2023 بالسوق المصري

أرخص سيارة كهربائية زيرو في مصر.. صور

ترشيحاتنا

ماركة أفشة .. الأهلي يحرز الهدف الأول فى شباك سان جورج

مدينة مرورية للأطفال .. الداخلية تشارك في يوم ترفيهي بمستشفى الناس

هل الدعاء بعد المغرب يوم الجمعة يعوض من فاتته ساعة الاستجابة؟.. مستجاب بهذا الوقت

فرح تحول إلى مأتم.. القصة الكاملة لكارثة حريق حفل زفاف بالعراق

أغلى 5 سيارات ألمانية جديدة في مصر.. صور

حرق دمية أردوغان.. تركيا تدين إهانة رئيسها أمام سفارتها في السويد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبير تغذية يقدم 9 نصائح لعلاج التهاب المعدة

في اليوم العالمي للقلب.. كيف تحافظ على صحتك؟

رقم 3 الأهم.. نصائح للحفاظ على البيض لفترة طويلة

جمبسوت لامع .. درة تثير الجدل بقوامها الممشوق

فيديو

راتب 7000 جنيه | الإعلان عن وظائف حكومية مميزة

فيديو نادر.. حسين أبو حجاج يظهر مع أحفاده

بعد توجيه الرئيس| مستشفى المعادي العسكري يقدم الرعاية الطبية لـ أشرف فولة

اظبط ساعتك .. موعد تطبيق التوقيت الشتوي وغلق المطاعم والمحال.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

اﻟﻤﺰﻳﺪ