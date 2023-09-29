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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لليوم الرابع.. قيادات حماة الوطن يشرفون على تحرير توكيلات دعم ترشح السيسي للرئاسة

صدى البلد

واصلت أمانة القاهرة بحزب حماة الوطن لليوم الرابع على التوالي حملة "وكلتك.. كمل مسيرتك" لجمع  توكيلات دعم وتأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر فتح باب الترشح لها ٥ اكتوبر المقبل وانعقادها في شهر ديسمبر القادم.


وقال اللواء صلاح  المعداوي أمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة القاهرة إن كوادر الأمانة  يشرفون علي جمع آلاف التوكيلات بواسطة أعضاء الحزب لليوم الرابع   على التوالي  مشيرا إلي أنه خلال الساعات الماضية   بدء توافد الآلاف من قيادات وكوادر وأعضاء حزب حماة الوطن بمحافظة القاهرة لتحرير تأييدات لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، المقرر انعقادها شهر ديسمبر المقبل.


من جانبه قال المهندس محمد جمال أمين تنظيم حماة الوطن بمحافظة القاهرة إن كوادر الحزب بالمحافظة وأماناتها أشرفوا علي تحرير التوكيلات مشيرا إلي أن الحزب يناشد  جميع المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية باعتبارها واجب وطنى.

وأوضح  المهندس محمد جمال الدين أمين تنظيم القاهرة بحزب حماة الوطن ، أن  أعضاء الأمانة العامة بمحافظة القاهرة احتشدوا لليوم الرابع علي التوالي   لتحرير توكيلات دعم الرئيس السيسي  مشددا علي أنه تم تكليف كافة الأمانات النوعية  التابعة لأمانة القاهرة وكافة المستويات التنظيمية بتكثيف جهودها لتقديم الدعم اللازم وبكافة الأشكال للقطاعات والأقسام لتشجيع الجميع علي المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية والمشاركة السياسية، وذلك من أجل دعم الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسى .

من جانبه قال المهندس يوسف رشدان أمين عام الإعلام بأمانة القاهرة، أن أمانة الإعلام عكفت خلال الأيام الماضية علي توعية الجماهير بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية مشيرا  إلي تدشين خطة منظمة للتواصل مع الجماهير، ومواجهة مخططات أعداء الوطن عن طريق عرض الإنجازات التي تحققت علي أرض الواقع والتي غيرت وجه الحياة في مصر حيث حقق الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية  نقلة نوعية في كل المجالات لرفعة الوطن وخدمة المواطن وأعاد تثبيت أركان الدولة وبناء مؤسساتها الوطنية وصولا إلى الجمهورية الجديدة.

الرئيس عبدالفتاح السيسي حزب حماة الوطن الانتخابات الرئاسية الجمهورية الجديدة القاهرة

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