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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسام حسن: رونالدو ونيمار بيلعبا بخوف للكرة السعودية

رونالدو
رونالدو

نشر الإعلامي مهيب عبد الهادي جزءًا من تصريحات حسام حسن بمقطع فيديو  من حلقة "اللعيب "عبر حسابه بموقع فيسبوك.


 

وكتب مهيب عبد الهادي: حسام حسن : السعوديون ابهروا العالم بأقوى دوري .. ورونالدو ونيمار بيلعبوا بخوف واحترام للكرة السعودية".


 

نجح فريق النصر في تحقيق الفوز على نظيره الطائي بهدفين مقابل هدف، في إطار الجولة الثامنة من بطولة دوريروشن السعودي.

تقدم تاليسكا بالهدف الأول في المباراة لصالح النصر في الدقيقة ٣٢.

ثم تعادل فيرجيل في الدقيقة ٧٩ لصالح الطائي.

وسجل رونالدو الهدف الثاني للنصر في الدقيقة ٨٥ من ركلة جزاء.

وجاء تشكيل النصر كالتالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.


 

خط الدفاع: أليكس تيليس، إيمريك لابورت، علي لاجامي، سلطان الغنام.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، عبد الله الخيبري، أوتافيو.

خط الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، تاليسكا.

ويحتل فريق النصر المركز الثالث برصيد ١٨ نقطة من جدول ترتيب الدوري السعودي، بينما يأتي فريق الطائي في المركزالثاني عشر برصيد ٧ نقاط.

الإعلامي مهيب عبد الهادي الدوري السعودي كريستيانو رونالد نواف العقيدي ساديو ماني فريق النصر فريق الطائي حراسة المرمى جدول ترتيب الدوري السعودي

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