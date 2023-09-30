أول يوم دراسة .. مبادرة "أهلا بالمدارس" وتوزيع مستلزمات بالغربية ..صور

شهدت مدرسة طنطا للصناعات النسيجية بمنطقة الجلاء صباح اليوم السبت تدشين ضباط مباحث المرور بمديرية أمن الغربية مبادرة "اهلا بالمدارس" ضمن فعاليات مبادرة كلنا واحد من خلال توزيع مستلزمات وأدوات مدرسية ولوحات ومطبوعات ورقية إرشادية تحث الطلاب والطالبات الجدد والقدامي لحثهم علي الانضباط والتعلم خلال فعاليات اول أيام العام الدراسي الجديد لسنة 2023م _2024م .

من جانبه أكد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، جاهزية المدارس بجميع الإدارات استعدادًا لاستقبال العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، والذي انطلقت فعالياته صباح اليوم السبت في 549 مدرسة تشمل نوعيات التعليم العام والفني، بإجمالي عدد الطلاب 303291 طالبا وطالبة.

و وجه وكيل التعليم بالغربية على حسن استقبال الطلاب في أول أيام العام الدراسي، وتنظيم العمل داخل جميع المدارس، وتهيئتهم داخل فصولهم، والتشديد علي الاشراف، وقت دخول الطلاب المدرسة وأثناء الفسحة وحتى انصرافهم، واضعين أمن وسلامة الطلاب نصب أعيننا جميعًا، مؤكدا على تواجد طلبة الكشافة والمرشدات من الطلاب القدامى لتنظيم الدخول، ومساعدة الطلاب الجدد للتعرف على فصولهم واماكنهم.

كما شدد "حسن " علي ضرورة تفعيل الأنشطة التربوية داخل المدارس، لجذب الطلاب، وتفعيل مجموعات الدعم للتخفيف على أولياء أمور الطلاب، والتشديد بعدم جمع اي اموال من الطلاب تحت أي مسمى، وسرعة تسليم الكتب للطلاب.



وأكد على ضرورة غلق بوابات المدارس، وتنظيم مقابلة أولياء الأمور، موجها بضرورة التنسيق مع الأحياء والمحليات، والجهات المعنية لرفع أية اشغالات في محيط المدارس، متمنيا للجميع عاما دراسيا موفقاً مكللا بالنجاح والتوفيق.