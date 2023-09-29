عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ملثمون بأسلحة في شوارع الغربية.. تفاصيل جريمة الاعتداء على صاحب ورشة

ملثمين
ملثمين

كشفت الأجهزة الأمنية، تفاصيل تداول عدة تعليقات مدعومة بمقاطع فيديو على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تضمنت قيام بعض الأشخاص "ملثمين" بالتعدي على مالك أحد المحال في مدينة المحلة الكبرى بالغربية، بالضرب، باستخدام أسلحة بيضاء، وإحداث إصابات به؛ لرفضه إعطائهم مبلغا ماليا دون وجه حق، على سبيل الإتاوة.

وبالفحص؛ تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه تبلغ للأجهزة الأمنية بالغربية من (مالك مصنع ملابس) بقيام (4 أشخاص "ملثمين") بالتعدي على زوج نجلته (مالك ورشة)، حال عودته إلى محل سكنه، مُستخدمين أسلحة بيضاء، وإحداث إصابته بجروح قطعية، بتحريض من (مالك محل ملابس)؛ وذلك بسبب خلافات مع المجني عليه على قطعة أرض.

وأمكن تحديد الملثمين وضبطهم، وبحوزة أحدهم (طبنجة- عدد من الطلقات- 2 خزينة)، وبمواجهتهم؛ اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية في حينه.

أسلحة بيضاء الأجهزة الامنية التواصل الإجتماعي فيس بوك المحلة الكبرى المجني عليه جروح قطعية صاحب محل مالك محل ملابس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إغلاق المدارس وغرق مدينة.. موقف مصر من العاصفة إلياس وهل تتأجل الدراسة؟

هل تتأجل الدراسة؟| "الأرصاد" تحسم الجدل حول ظهور العاصفة إلياس في مصر

هل تتغير الساعة اليوم بعد تطبيق المواعيد الشتوية الجديدة.. اعرف التفاصيل

الزمالك في 24 ساعة| الأهلي يخطف نجم الفريق.. وصفقة بين “الأبيض” و"الجبلاية" بشأن السوبر ولقاء المقاولون

تقلبات جوية شديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن تحول مفاجئ في الطقس

باقي 60 دقيقة.. رسميا موعد تطبيق التوقيت الشتوي على المحلات

سيدة تخرج من القبر وتبلغ عن زوجها: دفني عشان ياخد معاشي

حدث في اتحاد الكرة| حازم إمام يتبرع للزمالك.. فيتوريا يطلب ضمانات.. و"الحكام" تحسم أزمة لقاء المقاولون

ترشيحاتنا

ماركة أفشة .. الأهلي يحرز الهدف الأول فى شباك سان جورج

مدينة مرورية للأطفال .. الداخلية تشارك في يوم ترفيهي بمستشفى الناس

هل الدعاء بعد المغرب يوم الجمعة يعوض من فاتته ساعة الاستجابة؟.. مستجاب بهذا الوقت

فرح تحول إلى مأتم.. القصة الكاملة لكارثة حريق حفل زفاف بالعراق

أغلى 5 سيارات ألمانية جديدة في مصر.. صور

حرق دمية أردوغان.. تركيا تدين إهانة رئيسها أمام سفارتها في السويد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبير تغذية يقدم 9 نصائح لعلاج التهاب المعدة

في اليوم العالمي للقلب.. كيف تحافظ على صحتك؟

رقم 3 الأهم.. نصائح للحفاظ على البيض لفترة طويلة

جمبسوت لامع .. درة تثير الجدل بقوامها الممشوق

فيديو

راتب 7000 جنيه | الإعلان عن وظائف حكومية مميزة

فيديو نادر.. حسين أبو حجاج يظهر مع أحفاده

بعد توجيه الرئيس| مستشفى المعادي العسكري يقدم الرعاية الطبية لـ أشرف فولة

اظبط ساعتك .. موعد تطبيق التوقيت الشتوي وغلق المطاعم والمحال.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

اﻟﻤﺰﻳﺪ