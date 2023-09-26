رئيس جامعة طنطا: نحرص على دعم مشاركة الطلاب بالمشروعات القومية وحياة كريمة

أكد رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود زكي حرص الجامعة على دعم مشاركة الطلاب بالمشروعات القومية وفي المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) ومحو الأمية.

وقال الدكتور محمود زكي - في كلمته خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي بأعضاء المجلس الأعلى للجامعات - "إنه في الحقيقة تم تكليفنا خلال عام 2021 بضرورة دعم مشاركة الطلاب في كافة المجالات، وذلك لبناء وعي قومي حقيقي".



وأضاف: أن جامعة طنطا تحركت في هذا الاتجاه بشكل إيجابي، حيث أننا حرصنا على مشاركة كل طلاب الجامعة بالمشروعات القومية وفي حياة كريمة ومحو الأمية، وكانت هذه المشاركة مهمة للغاية لتعريف الطلاب على الواقع الحقيقي والتحديات التي تعيشها الدولة المصرية، فضلًا عن التعرف على الإمكانيات التي تمتلكها الدولة والتحديات الداخلية والخارجية.

وأعرب رئيس جامعة طنطا - في ختام كلمته - عن شكره وتقديره للجهود التي يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم التعليم العالي والبحث العلمي في مصر.

