أمن القاهرة يحقق نجاحات في مجال مكافحة السرقات.. تفاصيل

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة السرقات.

فقد تم ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة الخليفة، وبحوزتهما هاتفين محمول، وبمواجهتهما اعترفا بسرقتهما من شخصين بأسلوب "النشل".

وضبط عاطل وسائقين "لهم معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة المقطم، وبحوزتهم سيارة ومركبة "توك توك"، وبمواجهتهم إعترفوا بسرقة مركبة "التوك توك" من أحد الأشخاص بدائرة القسم بإسلوب إنتحال صفة رجال شرطة بإستخدام السيارة المضبوطة بحوزتهم.

كما تم ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة عابدين ، وبحوزته مبلغ مالى "عملات أجنبية" ، كمية من المشغولات الذهبية ، وإعترف بسرقتهما من داخل إحدى الشقق بدائرة قسم شرطة السيدة زينب فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.