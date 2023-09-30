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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد انتظام سير الدراسة مع بدء العام الجديد

رئيس جامعة الإسكندرية
رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد سير الدراسة

تفقد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، صباح اليوم السبت، سير الدراسة بكليات ومعاهد الجامعة فى أول أيام العام الجامعي الجديد.

بدأت الجولة بالمجمع الطبي تلاها مجمع العلوم الإنسانية، ورافقه خلال الجولة الدكتور سعيد علام، القائم بأعمال نائب الجامعة لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور على عبد المحسن، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء ووكلاء وأمناء الكليات المختلفة.

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قدم رئيس الجامعة خلال الجولة التهنئة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين متمنياً لجميع منسوبيها التوفيق والسداد خلال العام الجامعي الجديد، كما تفقد المعرض السنوي لجامعة الإسكندرية الذي يبدأ غداً ويعقد بالتعاون مع مؤسسة إحنا الخير، ويضم مجموعة من الملابس والمصنوعات الجلدية والمستلزمات الدراسية والأدوات المكتبية لخدمة الطلاب والعاملين بالجامعة ويستمر لمدة أسبوعين.

وأشار د. قنصوة إلى أن الجامعة تستقبل هذا العام نحو 190 ألف طالب وطالبة بمختلف الكليات والتخصصات الأكاديمية، ونظمت الكليات لهم خلال الأسبوعين الماضيين اللقاءات التعريفية التي تتضمن تعريفاً شاملاً بتخصصات الكليات والإجراءات والخدمات الجامعية المختلفة التي تقدمها الجامعة للطلاب.

ولفت إلى أن جامعة الإسكندرية سخرت كل إمكانياتها وطاقتها من تجهيزات البنية التحتية والمباني والخدمات لاستقبال الطلاب، معلناً إطلاق الإستراتيجية الجديدة للجامعة المتسقة مع إستراتيجية التنمية الوطنية لمصر التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لرؤية مصر 2030 من خلال عقد الشراكات مع كبرى الجامعات العالمية لرفع تنافسية طلاب جامعة الإسكندرية.

وأكد قنصوة أن هذا العام يعد عام التحديث لأجهزة المعامل لمرحلة البكالوريوس بالجامعة، حيث سيتم تحديث المعامل في كليات القطاع الطبي والعلمي ومعامل اللغات والكمبيوتر لقطاع العلوم الإنسانية، لافتا إلى أن استراتيجية الجامعة الجديدة تتطلب مساهمة الجميع في تحقيقها لمواصلة التقدم في التصنيفات العالمية.

وفي نهاية الجولة أشاد د. قنصوة بما شاهده خلال الجولة من توافد الطلاب وانتظام الدراسة فى أول أيامها وتواجد القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس وسط ابنائهم الطلاب لمتابعة سير العملية التعليمية وتنظيم أجواء احتفالية لاستقبال الطلاب الجدد بمشاركة زملائهم القدامي.

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