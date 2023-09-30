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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية يتابع انطلاق العام الدراسي الجديد في 253 مدرسة

اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، إنطلاق بداية العام الدراسي الجديد 2023/ 2024، والذى بدأت اليوم السبت فى المدارس التي تعمل بنظام الفترتين فقط وعددها (235) مدرسة.


ومن المقرر أن تنتظم الدراسة غدا الأحد 1 أكتوبر بجميع المدارس وعددها ( 2805 ) مدرسة في مختلف مراحل وأنواع التعليم قبل الجامعي (عام وخاص وفني)، وباجمالي عدد 1.445.609 طالب وطالبة.

مدير تعليم الإسكندرية يتفقد مدارس الفترتين في انطلاق العام الجديد

وشدد محافظ الإسكندرية؛ على حسن استقبال الطلاب في أول أيام العام الدراسي، وانتظام سير العملية التعليمية داخل المدارس، وتقديم كل سبل الدعم والرعاية للطلاب لتحصيل المواد التعليمية، وممارسة الأنشطة المختلفة، موجهاً بأهمية تهيئة الأجواء والمناخ المناسب والجيد، والآمن والصحي أمام الطلاب والطالبات لتحفيزهم على الإنتظام، والتحصيل الدراسى بأعلى الدرجات العلمية.

كما وجه الشريف؛ رؤساء الأحياء بالمحافظة بضرورة التعاون مع مديري الإدارات التعليمية المختلفة للاطمئنان والتأكد من جاهزية جميع المدارس لإستقبال الطلاب فى العام الدراسى الجديد، وذلك لإكتمال كافة عناصر منظومة العملية التعليمية.

وشدد الدكتور عربي أبوزيد مدير المديرية على تهيئة بيئة تعليمية ملائمة للطلاب  وعدم ربط الكتب المدرسية بسداد المصروفات ، وتقسيط المصروفات ، مؤكدا على تنفيذ القرار الوزاري الخاص بالفئات المعفاة من سداد المصروفات مثل الأيتام وأبناء الشهداء وأبناء المرأة المعيلة وكافة الفئات المعفاة ، وكذلك الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بدخول طلاب الصف الأول فقط من كل مرحلة تعليمية على أن تدخل باقي الصفوف تِباعًا .

وفي سياق متصل شدد على الالتزام بالإشراف اليومي وتوفير بيئة تعليمية آمنة مؤكدا على تناول المشروعات القومية لتوعية الطلاب بمكتسبات الوطن وجهود الدولة لبناء وتنمية الجمهورية الجديدة وامجاد أكتوبر العظيم في الإذاعة المدرسية وموضوعات التعبير.

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