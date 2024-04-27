عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الجهاز الوطني للتنمية يعيد بناء ليبيا الجديدة

صدى البلد

باشر الجهاز الوطني للتنمية بسرت الليبية أعماله المتواصلة داخل ربوع هذا الوطن لإعادة ترسيم معالم الاستقرار والتنمية الوطنية.

هذا الجهاز المستحدث مؤخراً كأحد أهم ملاحم الرِهان الوطني وأذرع المشاريع الوطنية ضمن خارطتها في طريق بناء ليبيا الجديدة التي تخوض غِمارها في هذه المرحلة لمدينة سرت الحاضنة لمقر إدارة الجهاز نصيبها من باكورة الخطط والمشاريع التنموية التي تشرف عليها إدارة الجهاز.

مشروع إنشاء وتطوير واجهة جامعة سرت

ضمن مشاريع سرت التي شرعت في أعمال تنفيذها هذا اليوم (مشروع إنشاء وتطوير واجهة جامعة سرت) وزيادة مساحة موقف السيارات الخارجي الخاص بالجامعة. علاوة على صيانة عدد من المدرجات والمعامل وتجهيزها تجهيزاً كاملاً بعد انتهاء العام الدراسي.

يكون ضمن المستهدف مع حوصلة المشاريع القادمة التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً (الشروع في استكمال المركب الجامعي أحد أهم المشاريع الاستراتيجية في بلادنا بالتعاون مع شركات أجنبية ووطنية.

2d4966af-0e1d-4751-93cd-90df926e383f
2d4966af-0e1d-4751-93cd-90df926e383f
3a68bc16-c12d-41da-9bf8-b58e5b030af1
3a68bc16-c12d-41da-9bf8-b58e5b030af1
27bf96dd-09a2-4616-a0de-39e15724958d
27bf96dd-09a2-4616-a0de-39e15724958d
40eb8955-b153-46a4-a2dd-a791c14ba252
40eb8955-b153-46a4-a2dd-a791c14ba252
83bbfcd0-7ab8-49c0-b019-eb619ceeb771
83bbfcd0-7ab8-49c0-b019-eb619ceeb771
6555bbb3-1851-45d6-b327-ee5490bf16f5
6555bbb3-1851-45d6-b327-ee5490bf16f5
08752724-334b-47d3-b5bc-063fd3ac2b76
08752724-334b-47d3-b5bc-063fd3ac2b76
a28289b1-57e5-42d0-aa9d-9f57a4c8fed5
a28289b1-57e5-42d0-aa9d-9f57a4c8fed5
b84d275d-6cff-4d8b-9ec2-6ff76f62f4ad
b84d275d-6cff-4d8b-9ec2-6ff76f62f4ad
الجهاز الوطني للتنمية سرت الليبية ليبيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لميت فلوس كتير.. نانسي صلاح تكشف تفاصيل عملها فى الشحاتة

هل تصل عاصفة الأقصر للقاهرة؟|الأرصاد تفجر مفاجأة وتعلن عن سيول بهذه المناطق

3500 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد موجة تراجع.. وعيار 21 الآن مفاجأة

صدمة.. أول تعليق من يورجن كلوب على المشادة مع محمد صلاح

فرج عامر يوجه رسالة لـ لاعب الأهلي محمد عبد المنعم

عاجل.. براءة المستشار مرتضى منصور من تهمة سب عمرو أديب

بيان عاجل من الترجي التونسي قبل مواجهة الزمالك في بطولة اليد

لقطة أثارت الجدل.. ماذا فعل محمد عبد المنعم خلال مباراة الأهلى ومازيمبي؟

ترشيحاتنا

منتخب مصر يتربع ملكا على عرش البطولة الأفريقية للجودو | صور

الأهلي يحصد برونزية بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لليد

دعاء نهاية شهر شوال.. مواسم الطاعة كثيرة في كل أيام السنة

حقيقة زواج مصطفى شعبان من مديرة أعمال عمرو دياب السابقة|خاص

الثالثة لمصر.. محمد أبو رقية يحصد الميدالية الذهبية في البطولة الإفريقية للجودو

"باركود" وتفتيش ومنع الغش| قرارات عاجلة لمنع تسريب امتحانات الإعدادية.. وتعليمات بشأن لجان الثانوية العامة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان مكشوف.. سالي عبد السلام تستقبل الصيف بجلسة تصوير جريئة

إسعاد يونس تشوق جمهورها لضيف حلقتها المقبلة .. وياسمين عبد العزيز ترد

أحدث سيارات كهربائية من مازدا: Arata وEZ-6.. تعرف على المواصفات

نورتينا وشرفتينا .. إلهام شاهين توجه رسالة إلى ماجدة الرومي لهذا السبب

فيديو

لميت فلوس كتير.. نانسي صلاح تكشف تفاصيل عملها فى الشحاتة

مصر تواصل أعمال الجسر الجوى لإسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

ابني وأهلي قاطعوني.. ميار الببلاوي تنهار على الهواء بسبب هجوم شيخ عليها

يا بلاش.. جلابية فيفي عبده سعرها يقارب الـ5 ملايين جنيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: نصائح لتفادي خوف المطبات الجوية اثناء السفر

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: التسويق في العالم العربي.. تحولات وآفاق في عصر الذكاء الاصطناعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح: شرايين الحياة إلى سيناء

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل حماس في غزة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الثقافة.. والمختلفون الخمسة

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ