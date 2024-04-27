الجهاز الوطني للتنمية يعيد بناء ليبيا الجديدة

باشر الجهاز الوطني للتنمية بسرت الليبية أعماله المتواصلة داخل ربوع هذا الوطن لإعادة ترسيم معالم الاستقرار والتنمية الوطنية.

هذا الجهاز المستحدث مؤخراً كأحد أهم ملاحم الرِهان الوطني وأذرع المشاريع الوطنية ضمن خارطتها في طريق بناء ليبيا الجديدة التي تخوض غِمارها في هذه المرحلة لمدينة سرت الحاضنة لمقر إدارة الجهاز نصيبها من باكورة الخطط والمشاريع التنموية التي تشرف عليها إدارة الجهاز.

مشروع إنشاء وتطوير واجهة جامعة سرت

ضمن مشاريع سرت التي شرعت في أعمال تنفيذها هذا اليوم (مشروع إنشاء وتطوير واجهة جامعة سرت) وزيادة مساحة موقف السيارات الخارجي الخاص بالجامعة. علاوة على صيانة عدد من المدرجات والمعامل وتجهيزها تجهيزاً كاملاً بعد انتهاء العام الدراسي.

يكون ضمن المستهدف مع حوصلة المشاريع القادمة التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً (الشروع في استكمال المركب الجامعي أحد أهم المشاريع الاستراتيجية في بلادنا بالتعاون مع شركات أجنبية ووطنية.

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