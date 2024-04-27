مفيدة شيحة: الأهلي يستحق التأهل لنهائي أفريقيا عن جدارة والبطولة مصرية

علقت الإعلامية مفيدة شيحة، على تأهل فريق النادي الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا 2024، بالفوز على مازيمبي بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة باستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقالت مفيدة شيحة، كقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم السبت، إن الأهلي حقق الفوز بالتلاتة فوز رائع وليلة جميلة وتأهل لنهائي دروي أبطال أفريقيا، وهو ده المتوقع من نادي القرن والأهلي لعب المباراة بمستوى عال فرح كل الجماهير، والأهداف كانت مزيكة.

وأضافت مفيدة شيحة، أن النادي الأهلي تأهل للنهائي وسجل ثلاثية بأقدام محمد عبد المنعم ووسام أبو على وأكرم توفيق، مشيرة إلى أن النادي الأهلي يستحق التأهل عن جدارة الذهاب للنهائي والبطولة أهلاوية مصرية.





