غدا انطلاق معرض وتريكس للبنية التحتية ومعالجة المياه بمشاركة 400 شركة بالتجمع

تنطلق غدا الأحد ولمدة 3 أيام فعاليات الدورة الثامنة من معرض وتريكس للبنية التحتية وتكنولوجيا تنقية وتحلية المياه برعاية وزراء الاسكان والزراعة والبيئة بمركز مصر للمعارض الدولية محور المشير بالتجمع الخامس .

وقالت الدكتورة دعاء عبد الهادي المدير التنفيذي للمعرض أنه من المنتظر أن يفتتح فعاليات المعرض والمؤتمر و إلقاء كلمات بالجلسة الافتتاحية كل من الدكتور سيد اسماعيل نائب وزير الاسكان لشئون البنية الاساسية و دكتورة نورة أشرف مستشار وزير الموارد المائية لتحلية ومعالجة المياه نائب عن الوزير لإلقاء كلمة وزير الري واللواء عصام جلال رئيس الشركة الوطنية للمقاولات والتوريدات العامة والسفير أحمد طايع مساعد وزير الخارجية لشئون وحدة مياه النيل والمهندس عبد المطلب ممدوح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمهندس أحمد عبد القادر رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي .

و يشارك أيضا في الافتتاح والقاء كلمات بالمؤتمر الدكتور أسامة الطاهر رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الري واللواء عاصم شكر نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب الشرب والصرف الصحي واللواء أمين نائب رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي و دكتور أحمد البلاقسي رئيس معهد بحوث الموارد المائية و دكتور ياسر الحاكم مدير معهد بحوث الانشاءات و الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين الأفارقة .

و أكدت الدكتورة دعاء عبد الهادي سفراء 15 دولة والملحق التجاري لسفارة المملكة السعودية .

و كشفت د. دعاء عبد الهادي أن معرض وتريكس هذا العام يضم أكثر من 400 شركة عارضة منها 200 شركة مصرية تبحث عن نفاذ منتجاتها إلى الاسواق العالمية من خلال التواصل مع مشترين دوليين من الزوار او عقد شركات مع شركتا اجنبية لتوطين الصناعة والتكنولوجيا.

ونوهت إلى أن هناك عددا كبير ا من الشركات الصينية و الايطالية والتركية و الخليجية خاصة من السعودية والامارات والبحرين والكويت متواجدون بالمعرض بهدف البحث عن شراكات في السوق المصري و نقل أحدث ما توصلوا إليه في تكنولوجيا تحلية ومعالجة المياه ونقلها للسوق المصري عبر منتجاتهم خاصة في المشروعات العملاقة التي تنفذها الدولة .

و أوضحت د. دعاء عبد الهادي أنه على مدار أيام المعرض سيتم عقد العديد من الندوات والجلسات بقاعة السينما تتناول اهمية المشروعات الحالية والانطلاقة التي تشهدها مصر و احدث سبل ووسائل تحلية المياه ومعالجة الصرف الصحي وتوطين التكنولوجيا المتطورة في الصناعة المصرية .

وقالت الدكتورة دعاء عبد الهادي المدير التنفيذي للمعرض أن معرض وتريكس يعد من اهم المعرض الصناعية بمصر و أفريقيا و منطقة الشرق الأوسط حيث يعد المنصة المنصة الأساسية لعرض أحدث أنواع التكنولوجيا المتطورة للشركات المصرية و العالمية المتخصصة في مجالات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف بهدف تعميق الصناعة المحلية و نقل الخبرات الدولية و لعل من ابرز اهداف المعرض هذا العام أيضا التوسع في خلق شراكات جديدة بين شركات مصرية واجنبية في مجال تصنيع معدات وتكنولوجيا تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف في مصر لتدبير احتياجات السوق المصري وكذلك تحقيق وفرة للتصدير الي الأسواق العربية و الأفريقية المجاورة.

ونوهت المدير التنفيذي لمعرض وتركس أبرز القطاعات الصناعية المشاركة بهذا المعرض وعدد الزوار المحتملين مؤكدة أنه زار المعرض في العام الماضي أكثر من 30 ألف زائر ومشتري مصري واجنبي وعربي ومن العديد من الدول الأفريقية ونستهدف هذا العام الوصول إلى 40 ألف زائر من كل دول العالم

أما القطاعات الصناعية المشاركة بالمعرض هذا العام فهي معدات و مكونات محطات المياه والصرف و التحلية كمعدات كهروميكانيكية و أجراء المحطات و معالجة مياه الصرف بأنواعه سواء صحي أو صناعي أو زراعي و كذلك يشارك قطاع تكنولوجيا حلول المياه للأغراض الصناعية المختلفة ومعدات استخراج المياه من باطن الأرض ومعالجة الملوحة و نظم وحلول مكافحة الحريق و شبكات ومحابس ومضخات وحنفيات الحريق ومواسير ومحابس وطلمبات وسيارات نقل وشفط و كسح المياه ومعدات وانظمة الري والري المحوري وفلاتر المياه الصناعية والمنزلية و استشارت ومقاولات انشاء وتجهيز المحطات .