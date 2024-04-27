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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الري يشارك فى فعاليات "مؤتمر بغداد الدولى الرابع للمياه"

صدى البلد

وصل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إلى العاصمة العراقية بغداد للمشاركة فى فعاليات "مؤتمر بغداد الدولى الرابع للمياه" والمنعقد تحت شعار "نحو مستقبل مائي أفضل.. معاً أفضل" وذلك خلال الفترة (٢٧ - ٢٩) ابريل ٢٠٢٤ .

وكان فى استقبال الدكتور سويلم فور وصوله كل من السفير أحمد سمير سفير جمهورية مصر العربية لدى العراق ، والمهندس حسين عبد الأمير بكه الوكيل الفني لوزارة الموارد المائية والري العراقية .

وعقب ذلك التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بالمهندس عون ذياب عبد الله وزير الموارد المائية العراقى الذى أعرب عن ترحيبه وسعادته بلقاء الوزير وحرصه على عقد حوار مثمر مع الدكتور سويلم لتبادل الخبرات والأفكار والإستفادة من الإمكانيات المتميزة لدى وزارة الموارد المائية والري المصرية .

وأعرب الدكتور سويلم عن سعادته بلقاء الوزير العراقى للتباحث حول كافة الموضوعات المعنية بتحسين و رفع كفاءة إدارة المياه بكلا البلدين ، مشيرا لأهمية هذه الفعاليات الدولية فى تعزيز التعاون بين الدول وتحقيق التواصل الفعال بين المختصين بقضايا المياه حول العالم بما يخدم ملف المياه.

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