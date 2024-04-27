تخليتي عن مصريتك.. مفيدة شيحة تهاجم نعمت شفيق: «غير تربوية ويجب فصلك»|فيديو

أكدت الإعلامية مفيدة شيحة، أن تصدّر اسم المصرية نعمت شفيق رئيس جامعة كولومبيا الأمريكية، محركات البحث جوجل، وذلك بعد أن ألغت الدراسة بالجامعة واستدعت الشرطة لفض المظاهرات المتضامنة مع قطاع غزة بالجامعة.

ووجهت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم السبت، حديثها لها، قائلة :"أستاذة نعمت شفيق في الآخر خالص انتي تنتمي للانسانية، و ما حدث وما فعلتيه هو منتهى القصوى، وانتي مصرية الأصل، وطلاب الجامعات الأمريكية يواصلون الدفاع عن فلسطين، والسيدة نعمت تخلت عن مصريتها وفكرة أنها مصرية وتعاملت أنها أمريكية التي تشجع الاحتلال الإسرائيلي".

وطالبت مفيدة شيحة، بفصل هذه المرأة لأنها لا تستحق وهى غير تربوية تماما، وتعاملت مع الأمر بطريقة سياسية، وهتتباع وهتشوفوا ده هيحصل.

