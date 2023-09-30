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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مدير تعليم الإسكندرية يتفقد مدارس الفترتين في انطلاق العام الجديد

مدير تعليم الاسكندرية
مدير تعليم الاسكندرية يتفقد مدارس وسط

أجرى الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية صباح اليوم السبت، جولة لمتابعة انتظام الدراسة ببعض المدارس، حيث استهل جولته التفقدية بمتابعة مدرسة نبوية موسى الثانوية الجديدة بنات بإدارة وسط ومدرسة محرم بك الإعدادية بنين ، وذلك بحضور علا سليمان مدير عام الإدارة ورحاب جابر وكيل الإدارة .

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وقد انطلق صباح اليوم السبت الموافق 30 سبتمبر  العام الدراسي الجديد  2023 / 2024 بمدارس الإسكندرية ، وانتظمت الدراسة بالمدارس التي تعمل بنظام الفترتين والبالغ عددها 235 مدرسة ، على أن تنتظم الدراسة بجميع مدارس المحافظة صباح غد الأحد الأول من أكتوبر ، حيث ينتظم مليون و 446 ألف و609 طالب في دراستهم ب 2805 مدرسة بجميع المراحل التعليمية.

وشدد الدكتور عربي أبوزيد مدير المديرية على تهيئة بيئة تعليمية ملائمة للطلاب وعدم ربط الكتب المدرسية بسداد المصروفات ، وتقسيط المصروفات ، مؤكدا على تنفيذ القرار الوزاري الخاص بالفئات المعفاة من سداد المصروفات مثل الأيتام وأبناء الشهداء وأبناء المرأة المعيلة وكافة الفئات المعفاة ، وكذلك الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بدخول طلاب الصف الأول فقط من كل مرحلة تعليمية على أن تدخل باقي الصفوف تِباعًا .

في سياق متصل شدد على الالتزام بالإشراف اليومي وتوفير بيئة تعليمية آمنة مؤكدا على تناول المشروعات القومية لتوعية الطلاب بمكتسبات الوطن وجهود الدولة لبناء وتنمية الجمهورية الجديدة وأمجاد أكتوبر العظيم في الإذاعة المدرسية وموضوعات التعبير.

يأتي هذا في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني و اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالاستعداد لانطلاقة العام الدراسي الجديد .

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