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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأرمن يعتدون على السفير التركي بالولايات المتحدة.. والأمن الدبلوماسي الأمريكي يتدخل|شاهد

صدى البلد

 

تعرض السفير التركي في الولايات المتحدة حسن مراد مرجان للاعتداء من قبل مجموعة من الأرمن، وذلك بسبب موقف أنقرة المؤيد لباكو في الصراع بين أرمينيا وأذربيجان.

وجاء الحادث خلال حضور السفير مؤتمرًا في ولاية كاليفورنيا، حيث لاحقته مجموعة من الشباب ورشقوه بالمياه، وتجمهروا حوله للاعتداء عليه وضربه، إلا أنه فر منهم بمساعدة مرافق معه.

فيما تدخلت وحدة الأمن الدبلوماسي الأمريكي وإدارة شرطة لوس أنجلوس لمنع تصعيد الأحداث التي شهدها حرم الجامعة، واتخذت الإجراءات الأمنية اللازمة.

من جانبها، أدانت الخارجية التركية هجوم الجماعات الأرمنية على المشاركين في مؤتمر الدبلوماسية العامة التركية المنعقد في جامعة جنوب كاليفورنيا الأمريكية.

وجاء في البيان "تعرض مسئولينا الذين حضروا مؤتمر الدبلوماسية العامة الذي استضافته كلية أنابيرغ للصحافة، ومعهد يونس إيمري بجامعة جنوب كاليفورنيا في 29 سبتمبر 2023 للاستهداف والمضايقة اللفظية والجسدية، من قبل الجماعات الأرمنية المتطرفة".

كما أعربت الخارجية التركية عن قلقها من أن "لغة الكراهية التي تستخدمها جماعات الشتات المتطرفة، والتي تستهدف تركيا وأذربيجان، ومؤخرا الحكومة الأرمينية وعملية السلام في المنطقة، قد تحولت إلى أعمال عنف".

وأكدت الخارجية بدء الإجراءات القانونية اللازمة ضد من شاركوا في الاعتداء.

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