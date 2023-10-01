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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اقتصادي: مصر صرفت 10 تريليونات جنيه على المشروعات بالدولة

الدكتور منجي بدر،
الدكتور منجي بدر، المفكر الإقتصادي، والوزير المفوض الأسبق

أكد الدكتور منجي بدر، المفكر الإقتصادي، والوزير المفوض الأسبق، أن مصر صرفت 10 تريليونات جنيه على المشروعات التي تمت بالدولة، خاصة في مشروعات البنية التحتية على الرغم من التحديات الكبيرة

 

وقال منجي بدر، خلال لقاء له لبرنامج  "صباح البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، عبر فضائية “ًصدى البلد”، تقديم الإعلامية “هند النعساني”،  أن مصر انتقلت من دولة مؤثرة الشرق الأوسط فقط حتى أصبحت قوة إقليمية عالمية.

 

سيكون داعما لها

وأضاف : “ أن الدولة تواجه تحديات كبيرة سواء في الداخل أو الخارج، مؤكدا أن الشعب المصري يعلم الجهود التي قامت بها القيادة السياسية، وسيكون داعما لها ”.

 

 

منجي بدر مصر مشروعات البنية التحتية الشرق الاوسط الشعب المصري

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