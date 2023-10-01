محافظ الإسكندرية: زراعة 246 ألف شجرة مثمرة وغير مثمرة بالأحياء

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أن المحافظة تسعى لزيادة المسطحات الخضراء بجميع أحياء الإسكندرية، لتحسين نوعية الهواء ولتكون متنفس طبيعي للمواطنين، وذلك فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "زراعة ١٠٠ مليون شجرة".

وأشار الشريف؛ إلى أنه تم زراعة نحو ٢٤٦ ألف شجرة مثمرة وغير مثمرة بأحياء الإسكندرية، كما وجه الإدارة العامة للحدائق المركزية برفع كفاءة الميادين وجميع الحدائق العامة وزيادة عدد الأشجار المثمرة وتشجير الطرق الرئيسية ورفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية.

من جانبه، أشار محمد الحلواني إلى أنه خلال الأسبوع الثامن والخمسون من المبادرة؛ تم زراعه ١١٠٣ ألف شجرة مثمرة وغير مثمرة، حيث تم زراعة ٧٠٠شجرة بحى الجمرك ، بالإضافة إلى ١٩٥ شتلة مثمرة وغير مثمرة بحى غرب، وزراعة ١٦٠ شتلة بحى العجمى، و ٤٨ شتلة مثمرة بحى المنتزة ثان.