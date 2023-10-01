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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بـ 2805 مدارس.. محافظ الإسكندرية يتابع انتظام سير الدراسة

انتظام الدراسة بجميع
انتظام الدراسة بجميع مدارس الاسكندرية

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، انتظام الدراسة بجميع مدارس المحافظة، واطمأن على الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات التي أقرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكد المحافظ، على انتظام الدراسة اليوم الأحد بجميع مدارس المحافظة البالغ عددها 2805 مدرسة، بالإضافة إلى انتظام جميع العاملين بالمدارس الحكومية والدواوين.

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وهنأ المحافظ جميع الطلاب وأولياء الأمور بالعام الدراسي الجديد متمنياً لهم عاما زاخرًا بالنجاح والتوفيق.

وثمن دور وزارة التربية والتعليم في الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها خلال بدء العام الدراسي الجديد.

وطالب المحافظ الطلاب بالانتظام في الدراسة والاعتماد على النفس والكتاب المدرسى وكذلك استخدام المنصة التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم ، والبعد عن الدروس الخصوصية ، مؤكدًا أن المعلم عليه دور كبير فى خلق جسور الثقة بينة وبين الطلاب من خلال الحوار والمناقشة وإعطاء الطالب الثقة فى نفسه وشدد على أهمية دور الأسرة فى التعاون مع المدرسة لصالح الطلاب.

على الصعيد ذاته، أكد محافظ الإسكندرية على أنه تم التنبيه على كافة رؤساء الأحياء بالتأكيد على استمرار أعمال النظافة والتطهير ورفع المخلفات والتجميل حول المدارس وإزالة كافة الإشغالات ومنع انتشار الباعة الجائلين.

من جانبه، استقبل الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم الدكتور خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات لتفقد سير انتظام العملية التعليمية بعدد من مدارس المحافظة ، وقاما بمتابعة مدرسة قايتباي الإعدادية للبنين بإدارة الجمرك ، ومدرسة الأنفوسي الرسمية لغات ومجمع الشهداء الرسمي لغات ، وذلك بحضور أميمة طه مدير عام الإدارة وروحية أبوغالي وكيل الإدا ، وأشادا بطابور الصباح والإذاعة المدرسة والحديث عن أمجاد أكتوبر ونصر العزة والكرامة وانتظام العملية التعليمية .

وأكَّد الدكتور عربي أبوزيد مدير المديرية على تهيئة بيئة تعليمية ملائمة للطلاب  وعدم ربط الكتب بسداد المصروفات والالتزام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة للعملية التعليمية ولائحة الانضباط المدرسي .

وشدد مدير المديرية، على الالتزام بالإشراف اليومي وتوفير بيئة تعليمية آمنة ، مؤكدًا على تناول المشروعات القومية لتوعية الطلاب بمكتسبات الوطن وجهود الدولة لبناء وتنمية الجمهورية الجديدة  وأمجاد أكتوبر العظيم في الإذاعة المدرسية وموضوعات التعبير .

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