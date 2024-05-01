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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حرب عصابات.. رئيس الإكوادور يعلن حالة الطوارئ في 5 مقاطعات لمدة 60 يوما

شرطة الاكوادور
شرطة الاكوادور

أعلن رئيس الإكوادور، دانييل نوبوا،حالة الطوارئ في خمس مقاطعات ساحلية بسبب "صراع داخلي مسلح".


ووفقا لوكالة "رويترز"، يمثل الإجراء إعلان الطوارئ الثاني لأسباب أمنية من قبل نوبوا الذي تولى منصبه في نوفمبر على وعود بإصلاح الوضع الأمني المتدهور الذي أدى إلى ارتفاع حاد في الوفيات الناجمة عن العنف وجرائم أخرى.

وجاء في مرسوم رئاسي أن الإجراء الخاص بمقاطعات إل أورو، وجواياس، ولوس ريوس، ومانابي، وسانتا إيلينا سيستمر لمدة 60 يوما.

 

وأضاف المرسوم أنه سيتم نشر قوات الشرطة والقوات المسلحة في تلك المناطق بسبب "ضرورة تنفيذ عمليات قتالية تكتيكية ضد الجماعات المسلحة المنظمة".

وتلقي الحكومة باللوم في أعمال العنف، بما في ذلك اقتحام محطة تلفزيون واحتجاز عدد كبير من حراس سجن كرهائن في شهر يناير، على عصابات تهريب المخدرات.

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