747 فرصة عمل بالجيزة.. اعرف التفاصيل

وزير العمل
وزير العمل

أعلنت وزارة العمل،اليوم السبت، بالتعاون مع مديرية عمل الجيزة، عن توفير مجموعة من فرص العمل الجديدة بعدد من شركات القطاع الخاص العاملة داخل المحافظة، وذلك ضمن النشرة القومية للتشغيل.

وأوضحت الوزارة أن هذه الفرص تأتي استكمالًا لخطة الدولة في دعم ملف التشغيل وخلق فرص عمل حقيقية داخل بيئات عمل آمنة ومناسبة، مع المتابعة المستمرة لتطبيق الحد الأدنى للأجور وكافة اشتراطات ومعايير العمل.

وتشمل الفرص المتاحة بشركة الكمانية المصرية للتصنيع والخدمات عدد (10) فنيي حقن بلاستيك، و(5) فنيي دوكو سيارات، و(4) أفراد أمن، على أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل فوق متوسط أو متوسط، وبراتب شهري 7000 جنيه، وللتواصل عبر رقم: 01021056199.

كما أعلنت الوزارة عن فرص عمل بشركة ديكوتام للصناعات الغذائية بالمنطقة الصناعية الأولى، تشمل (15) عامل إنتاج، و(15) عامل مخازن، و(10) عمال خدمات، براتب 7000 جنيه بالإضافة إلى 1000 جنيه حافز إنتاج، وللتواصل عبر رقم: 01118377135.

وفيما يخص شركة أسواق عبد الله العثيم ومحال «وإن للمنتجات الغذائية» بمنطقة المعادي، فقد تم الإعلان عن عدد كبير من الوظائف المتنوعة، من بينها: (15) مدير فرع بخبرة 5 سنوات، و(15) مدير أقسام بخبرة 3 سنوات، و(30) موظف كاشير، و(80) عامل مخازن، و(75) بائع لحوم، و(75) بائع دواجن، و(75) بائع ألبان، و(30) جزار، و(25) خباز فطير، و(25) طباخ وجبات جاهزة، و(100) عامل خدمات، و(25) عامل مخبز، و(36) عامل إنتاج، و(16) مشرف أمن، و(16) عامل نظافة، بالإضافة إلى (50) عامل نظافة فروع. وتشترط الشركة مؤهلًا عاليًا أو فوق متوسط أو متوسط، وسن المتقدم من 18 إلى 50 عامًا، مع توفير برامج تدريب وفرص للترقي وتجديد الخبرات،مع الالتزام بتطبيق الحد الادنى للأجور .. وللتواصل عبر الأرقام: 01000871774 – 01278620827 – 01000850351.

وأكدت وزارة العمل أن هذه الفرص تأتي ضمن خطة الوزارة لرفع معدلات التشغيل وتوفير فرص عمل حقيقية ومستدامة داخل القطاع الخاص، داعية الشباب الراغبين في الحصول على فرص عمل مناسبة إلى سرعة التواصل عبر الأرقام المعلنة والتقديم قبل اكتمال الأعداد المطلوبة.

