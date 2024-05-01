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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

نشرة المرأة والصحة| استخدامات غير متوقعة لقشر الليمون.. وناهد السباعي تخطف الأنظار من أسوان

نشرة المرأة والصحة
نشرة المرأة والصحة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

 

نشرة المرأة والصحة

 

رقم صادم.. لن تتوقع سعر حذاء مي عمر الشفاف

 

حضرت الفنانة مي عمر كضيفة في برنامج الحكاية الذي يُقدّمه الإعلامي عمرو أديب، وقد ظهرت بإطلالة ناعمة وساحرة أبرزت من أناقتها.

 

بالحمالات .. ناهد السباعي تخطف الأنظار عبر إنستجرام بجمالها من أسوان|شاهد

 

نشرت الفنانة ناهد السباعي، صورًا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام من أسوان.

 

قصير فوق الركبة.. سارة سلامة تثير الجدل بإطلالة ملفتة

 

شاركت  الفنانة سارة سلامة، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

 

بنحافة مبالغ فيها.. طليقة العسيلي تثير الجدل فى أحدث ظهور لها

 

شاركت خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم و طليقة الفنان محمود العسيلي ، صورًا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام .

 

11 استخدامًا غير متوقع لقشر الليمون.. للصحة والمنزل

 

يُعد قشر الليمون من المواد الطبيعية الفعالة في علاج العديد من الأمراض وحل المشكلات المنزلية، ووفقا لما جاء في موقع medicinenet نعرض 11 فائدة واستخدامات متنوعة  قشر الليمون.

المرأة والصحة نشرة المرأة والصحة الليمون طليقة العسيلي سارة سلامة ناهد السباعي مي عمر

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