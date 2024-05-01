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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بالحمالات .. ناهد السباعي تخطف الأنظار عبر إنستجرام بجمالها من أسوان|شاهد

صدى البلد

نشرت الفنانة ناهد السباعي، صورًا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام من أسوان.


 وتألقت ناهد السباعي، فى الصور بإطلالة ملفتة مرتدية فستانًا باللون الأوف وايت حمالات ونسقت معه جوارب قبعة على الرأس".

 

كما اختارت أن تترك بشرتها على طبيعيتها ووضعت بعض مساحيق المكياج  بالألوان الهادئة وقامت بترك شعرها  الطويل منسدلًا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

 

وتتميز الفنانة ناهد السباعي، بإطلالاتها الأنيقة والمُثيرة للجدل فهي تعتمد على الملابس المُجسمة والملفتة التي تبرز أنوثتها.


 ومن الناحية الجمالية تعتمد وضع المكياج بلمسات بسيطة وترك شعرها مُنسدلاً على كتفيها.

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الفنانة ناهد السباعي تخطف الانظار بجمالها ناهد السباعي

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