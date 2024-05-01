بنحافة مبالغ فيها.. طليقة العسيلي تثير الجدل فى أحدث ظهور لها

شاركت خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم و طليقة الفنان محمود العسيلي ، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام .





وتالقت طليقة محمود العسيلي، فى الصور باطلالة ملفتة مرتدية فستانا باللون الأسود و نسقت ولفت انتباه الجمهور نحافتها المبالغ فيها.





كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعيتها و وضعت بعض مساحيق المكياج بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.





وتتميز امنيه بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

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