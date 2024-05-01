كارثة إنسانية.. مدير منظمة الصحة العالمية يحذر إسرائيل من اجتياح رفح

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن إسرائيل ستتسبب في كارثة إنسانية إذا قامت بعملية عسكرية في مدينة رفح بـ قطاع غزة.

وقال جيبريسوس عبر حسابه على منصة إكس، إن اجتياح رفح سيكون بمثابة كارثة إنسانية، ونحن نناشد إسرائيل عدم المضي قدماً، ونحث جميع الأطراف على العمل من أجل وقف إطلاق النار والسلام الدائم".

من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن الهجوم العسكري الإسرائيلي المحتمل على مدينة رفح سيكون تصعيدًا كبيرًا.

وأضاف جوتيريش خلال مؤتمر صحفي، أن الهجوم على مدينة رفح تصعيد "لا يمكن احتماله" وسيقتـ ـل آلاف المدنيين، لافتا إلى أن اجتياح رفح ستكون له تداعيات خطيرة على الضفة الغربية والمنطقة بأسرها.

وناشد الأمين العام للأمم المتحدة جميع من لهم نفوذ على إسرائيل أن يفعلوا كل ما في وسعهم لمنع الهجوم العسكري على رفح في قطاع غزة.