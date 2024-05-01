للطلبة والشباب.. لينوفو تطلق تابلت جديدا بمواصفات مميزة وسعر رخيص

أطلقت شركة لينوفو Lenovo الصينية، مؤخرا حاسب لوحي جديد في سوقها المحلية تحت اسم Zhaoyang K11، وهو جهاز لوحي متعدد الوسائط منخفض الجودة مزود بشاشة كبيرة بدقة 2K مقترنة بمعالج Snapdragon 4G، وسيتم إطلاق هذا الجهاز إلى الأسواق العالمية تحت اسم مختلف.

سعر ومواصفات تابلت لينوفو Lenovo Tab K11 Plus



وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، يتميز تابلت لينوفو الجديد Lenovo Tab K11 Plus، بشاشة كبيرة من نوع IPS LCD، بقياس 11.5 بوصة، بدقة 2K تبلغ 2040 × 2560 بكسل، وبنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 3:2.

وتمتاز شاشة الجهاز اللوحي، بمعدل تحديث يصل إلى 90 هرتز، وذروة سطوع تصل إلى 400 شمعة، حتوي الشاشة على ضوء أزرق منخفض TUV وشهادات خالية من الوميض



ويتمتع تابلت لينوفو Lenovo Tab K11 Plus، بكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل، وكاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل، ويحزم بطارية ضخمة بقوة 8.600 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 20 وات.

Lenovo Tab K11 Plus

ويعمل تابلت لينوفو Lenovo Tab K11 Plus، بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 680، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR5 بسعة 8 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت من نوع UFS 4.0.

ويعمل الجهاز اللوحي بواجهة لينوفو ZUI 16 المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 14، وزودته لينوفو بنظام صوت قوي يضم 4 مكبرات، وماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج في زر الطاقة، ومنفذ شحن USB-C، إلى جانب خيارات اتصال مثل شبكة Wi-Fi 6 مزدوجة النطاق، وتقنية Bluetooth 5.2، وشبكات الجيل الخامس 5G.

وسيتوفر تابلت لينوفو Lenovo Tab K11 Plus، باللون الرمادي ، مقابل سعر يبدأ من 260 دولار (أي ما يعادل 10.540 جنيه)، للإصدار بسعة 8 + 256 جيجابايت.