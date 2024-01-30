لابتوب لينوفو جديد مع أقوى معالج ومواصفات مميزة

أعلنت لينوفو رسميًا عن إطلاق إصدار جديد من سلسلة لابتوبات الألعاب Legion Y7000P، وهو Y7000P مع معالج RTX 4070. يبدأ سعر هذا الإصدار من 8,999 يوان صيني (حوالي 1270 دولار أمريكي)، ويتميز بمواصفات رائعة، بما في ذلك معالج Intel Core i7-14700HX مع بطاقة رسومات منفصلة RTX 4070. وتتوفر بالفعل إصدارات أخرى من تشكيلة Legion Y7000P للشراء، لتلبية احتياجات أداء ونقاط سعر مختلفة.

مواصفات لينوفو Legion Y7000P مع RTX 4070: