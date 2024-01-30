لابتوب لينوفو جديد مع أقوى معالج ومواصفات مميزة

أعلنت لينوفو رسميًا عن إطلاق إصدار جديد من سلسلة لابتوبات الألعاب Legion Y7000P، وهو Y7000P مع معالج RTX 4070. يبدأ سعر هذا الإصدار من 8,999 يوان صيني (حوالي 1270 دولار أمريكي)، ويتميز بمواصفات رائعة، بما في ذلك معالج Intel Core i7-14700HX مع بطاقة رسومات منفصلة RTX 4070. وتتوفر بالفعل إصدارات أخرى من تشكيلة Legion Y7000P للشراء، لتلبية احتياجات أداء ونقاط سعر مختلفة.
مواصفات لينوفو Legion Y7000P مع RTX 4070:
- المعالج: Intel Core i7-14700HX بـ 20 نواة و 28 خيط، بتردد يصل إلى 5.5 جيجا هرتز، وكاش L3 بسعة 33 ميجا بايت، وقوة أداء تصل إلى 110 وات في الوضع الفائق.
- بطاقة الرسومات: Nvidia RTX 4070 بـ 4608 نواة CUDA وذاكرة GDDR6 سعة 8 جيجا بايت، مع دعم تقنية Dynamic Boost 2.0 وتوليب مصنع لتحسين الأداء.
- الشاشة: 16 بوصة بدقة 2560 × 1600 بمعدل تحديث 165 هرتز، ووقت استجابة 3 مللي ثانية، وسطوع نموذجي 350 شمعة، وتغطية 100% من نطاق ألوان sRGB، ونسبة شاشة إلى جسم تبلغ 92.8%.
- التبريد: تقنية تبديد الحرارة "Qiankun" لتحسين الأداء العام، حيث تزيد طاقة الأداء بمقدار 30 واط مقارنة بالإصدار السابق، مع تقليل الضوضاء بمقدار 4 ديسيبل وانخفاض درجة حرارة السطح بمقدار 3.5 درجة مئوية.
- التصميم: سمك 19.7 مم، وذاكرة DDR5 سعة 16 جيجا بايت بسرعة 5600 (مع فتحة متاحة للتوسعة)، وقرص SSD بسعة 1 تيرابايت PCIe 4.0 مع فتحتي M.2، وشاحن سريع بقوة 140 واط من نوع Type-C مع محول طاقة بقوة 230 واط.