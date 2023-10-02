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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

انطلاق أولى جلسات مجلس الشيوخ غدا

المستشار عبد الوهاب
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، رئيس مجلس الشيوخ

يعقد  مجلس الشيوخ اعمال الجلسة الإجرائية الأولي غدا "الثلاثاء"  ويعقد المجلس عدة جلسات على مدار يومى الثلاثاء والأربعاء من هذا الأسبوع .

وتشهد الجلسة الافتتاحية برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 409 لسنة 2023بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد فى دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول ، وكذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 287 لسنة 2023 بفض دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الأول.

ويدعو  رئيس المجلس خلال الجلسة البرلمانية الأعضاء إلى التوجه للأمانة العامة لتسجيل رغباتهم لعضوية اللجان البرلمانية .وتشهد الجلسات البرلمانية لمجلس الشيوخ بعد غدٍ الأربعاء ،إجراء انتخابات اللجان النوعية وإعلان قوائم تشكيل اللجان وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة وإعلان النتائج.

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