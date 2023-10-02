الخميس.. "قبل الخروج" يعود من جديد على مسرح أوبرا ملك برمسيس

يقدم الييت الفنى للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، من جديد العرض المسرحي "قبل الخروج" من إنتاج فرقة مسرح الشباب بالبيت بقيادة الفنان سامح بسيوني.

وذلك فى التاسعة من مساء يوم الخميس ٥ أكتوبر الجاري، على مسرح أوبرا ملك برمسيس، ويعرض أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع .



يقول محمد زناتي مؤلف العرض، إن أحداث المسرحية تدور في إطار عبثي حول ثلاث شخصيات قد زج بهم على خشبة مسرح غير محدد المعالم، وكلفت كل شخصية منهم بأداء دور لا يناسبها، مما جعل كل واحد منهم غير راض عما وصل إليه، وبرغم إن الثلاثة مختلفون ولهم ثلاث قصص مختلفة إلا إنهم مشتركون في رغبتهم في الخروج من هذا المكان وهذا الدور الذي لا يناسبهم .

"قبل الخروج" تمثيل "شريهان قطب، أحمد صبري غباشي، لمياء جعفر، عادل سعيد، مجدي عبد الحليم، أحمد ابوالغيط"، تأليف موسيقي محمد قابيل، ديكور وملابس محمد هاشم، تصميم إضاءة أبوبكر الشريف، تأليف محمد زناتي، رؤية درامية وإخراج هاني السيد.

عي المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، ببالغ الحزن والأسى المخرج حمدي طلبة، بعد مشوار مسرحي كبير في مسرح الثقافة الجماهيرية .

وقال خالد جلال: لقد أثرى المخرج حمدى طلبة بمشواره المسرحى تجربة الثقافة الجماهيرية، وأثر في العديد من المسرحيين بالقاهرة ومحافظات مصر المختلفة، تغمد الله الفقيد برحمته، وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان .