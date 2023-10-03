بقايا النظام السابق أبرزها.. عبدالله جورج يكشف أسباب انسحابه من انتخابات الزمالك

كشف عبد الله جورج، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، أسباب ترشحه لانتخابات النادي ثم الانسحاب من السباق الانتخابي لاحقًا.

قال عبد الله جورج في مقابلة مع الإعلامي هاني حتحوت عبر برنامج "الماتش" على قناة "صدى البلد":" فكرتي الأولى عدم الرغبة في خوض الانتخابات الحالية، وكنت أسعى دائمًا لتجنيب نادي الزمالك خلافات القوائم في الانتخابات".



أضاف عبد الله جورج:" ربنا كرمني إني أجمع حسين لبيب مع أحمد سليمان في قائمة واحدة، ثم رأيت أن الناس جمعوا نفسهم، لذا قررت أن أخوض الانتخابات مستقلا؛ لاستطلاع واستكشاف ما يجري من حولي".

أكد عبد الله جورج:" لم أكن أنوي الانسحاب، لكني رأيت بوادر لتشكيل جبهة من بقايا النظام السابق، خالد لطيف وعلاء مقلد إلى جانب مجموعة أخرى تضم فاروق جعفر، يشكلون قائمة مدعومة من نظام سابق لنزول الانتخابات، وتعرضت لمحاولات استقطاب من هؤلاء ومن غيرهم".

أشار عبد الله جورج:" كنت أحظى بثقة كبيرة من الجمعية العمومية، وفوجئت بأن المرشحين المستقلين يشكلون تحالف المستقلين، بغرض ضرب فكرة القائمة الموحدة".

وأوضح عبد الله جورج:" هاني العتال ليس من القائمة المدعومة من النظام السابق، لكنه من الأشخاص الذين عرضوا عليَّ التحالف، وأرى أن أي تفتيت للأصوات سيكون لصالح قائمة النظام السابق".

وشدد عبد الله جورج على أن أهم أسباب فشل النظام السابق.. الكارثة المالية التي يعاني منها النادي في الوقت الحالي، بالتأكيد هناك بعض التراكمات المالية السابقة، لكن أن يرسل المجلس السابق للضرائب يطالبها بالحجز.. هذا فشل، الغرامات الآتية من فيفا.. فشل للمجلس المستقيل".

وأتم عبد الله جورج تصريحاته: "أعضاء المجلس القديم فشلوا أثناء توليهم المسئولية، فلماذا يرشحون أنفسهم لانتخابات النادي مرة أخرى".