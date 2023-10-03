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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تدمير المئات وتضرر الآلاف.. أوكرانيا تعلن بناء أول مدرسة كاملة تحت الأرض

الهجمات في كييف
الهجمات في كييف

أعلن رئيس بلدية خاركوف أن المدينة الواقعة بشرق أوكرانيا ستبني أول مدرسة كاملة تحت الأرض في البلاد لـ"حماية التلاميذ من الهجمات الروسية المتكررة بالقنابل والصواريخ".

ووفقا لوكالة "رويترز"،كتب رئيس البلدية إيهور تيريخوف، على تطبيق تيليجرام "ملجأ كهذا سيمكن الآلاف من أطفال خاركوف من مواصلة تعليمهم الآمن المباشر حتى خلال التهديدات الصاروخية".

وبينما اضطر عدد كبير من المدارس في المناطق الواقعة على الخطوط الأمامية للتدريس عن بعد خلال الحرب، أقامت خاركوف حوالي 60 فصلاً دراسياً منفصلاً في محطات المترو قبل بدء العام الدراسي في الأول من سبتمبر، مما أتاح مساحة تكفي أكثر من 1000 تلميذ.


وهناك أجزاء من مدينة خاركوف تبعد أقل من 35 كيلومتراً من الحدود الروسية وتعرضت لهجمات صاروخية شبه يومية.

وأدت الحرب إلى سقوط الآلاف وتشريد الملايين من المدنيين. وتقول وزارة التعليم الأوكرانية إن 363 مؤسسة تعليمية دمرت وتضرر ما يقرب من 3800 في أنحاء البلاد.


ولم يتضح على الفور حجم المدرسة الجديدة أو متى سيتم افتتاحها.

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