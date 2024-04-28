سيل من النكات والانتقادات.. بايدن يهاجم ترامب في عشاء مراسلي البيت الأبيض

لم يُظهر الرئيس الأمريكي جو بايدن أي رحمة تجاه سلفه السابق المرشح الجمهوري في انتخابات 2024 دونالد ترامب، موجهًا سلسلة من النكات الشائكة ضد منافسه الانتخابي.

وحسب صحيفة “جارديان” البريطانية، قال بايدن أمام حشد من النخب السياسية والإعلامية في واشنطن: "أنا رجل بالغ أترشح ضد طفل يبلغ من العمر 6 سنوات".

وقدم عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض ليلة السبت منصة مثالية لبايدن لمواصلة الجولة الأخيرة من المعركة ضد ترامب بخطاب أكثر عدوانية وقطع الفكاهة والإهانات الشخصية.

لكن المزاج المرح داخل الغرفة تناقض بشكل حاد مع المظاهرات الصاخبة خارج فندق واشنطن هيلتون حيث تشهد أمريكا تظاهرات طلابية بعدد من الجامعات دعمًا لفلسطين، إذ هتف مئات المتظاهرين “عار عليك!”.

ووجهت انتقادات لمسؤولي البيت الأبيض والصحفيين والمشاهير لدى وصولهم إلى العشاء، منددين بتعامل بايدن مع الحرب في غزة والتغطية الإعلامية لها.

ومع اشتداد التكهنات حول مناظرة بين الرجلين، افتتح بايدن - الذي كان يرتدي بدلة رسمية وربطة عنق سوداء - حديثه بتركيز مباشر ولكن مازح ضد ترامب، واصفا إياه بـ ""، في إشارة إلى اللقب الذي أطلقه ترامب على الرئيس سابقا.

وأشار بايدن البالغ من العمر 81 عاماً إلى أن "انتخابات 2024 تجري على قدم وساق، ونعم، العمر يمثل مشكل أنا رجل بالغ أتنافس ضد طفل يبلغ من العمر ست سنوات".

وانتقد الرئيس ترامب بسبب خطابه الأخير الذي وصف فيه معركة الحرب الأهلية في جيتيسبيرج بأنها "مثيرة للاهتمام" و"شريرة" و"مروعة" و"جميلة".

وقال بايدن: “بالحديث عن التاريخ، هل سمعتم ما قاله دونالد للتو عن معركة حرب أهلية كبرى؟ "جيتيسبيرغ – واو!" كان خطاب ترامب محرجًا للغاية، لدرجة أن النظام الأساسي لروبرت إي لي استسلم مرة أخرى".

وأشار بايدن بعد ذلك إلى خلاف ترامب مع نائبه السابق مايك بنس، الذي تحداه بشأن نتيجة انتخابات 2020.

وقال الرئيس الأمريكي: “العمر هو الشيء الوحيد المشترك بيننا. نائب الرئيس يؤيدني في الواقع”.

وضحكت نائبة الرئيس كامالا هاريس، التي كانت تجلس على مقربة من المسرح، وصفقت.

وانتقل بايدن إلى المحاكمة الجنائية لترامب في نيويورك، حيث اتُهم بتزوير سجلات الأعمال للتغطية على دفع أموال مقابل الصمت لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز.

وقال بايدن: “لقد مر دونالد ببضعة أيام صعبة مؤخرًا يمكنك تسميته بالطقس العاصف."