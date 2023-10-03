ثروته 188 مليار دولار.. اتهامات صادمة لأغنى رجل في أوروبا بغسيل الأموال

يواجه برنارد أرنو، قطب التجارة الفرنسي، تحقيقًا من قبل مكتب المدعي العام في باريس بشأن صفقة مالية تشتبه في تورط رجل الأعمال الروسي نيكولاي ساركيسوف.

وتم إلقاء الضوء على هذه القضية بعد نشر صحيفة "لوموند" الفرنسية تقريرًا يستشهد بوثيقة من وحدة الاستخبارات المالية الحكومية تراكفين.

ووفقا لموقع “روسيا اليوم” حسب التقرير، يُزعم أن ساركيسوف اشترى عقارات في منتجع كورشوفيل للتزلج في عام 2018 عن طريق عملية انتقالية معقدة.

وتفيد الوثيقة بأن أرنو حصل على قرض من إحدى شركاته في هذه الصفقة. وقد أضافت المعاملات المالية المشبوهة بين أرنو وساركيسوف إلى التحقيق بناءً على تنبيه تلقاه المكتب من تراكفين.

ولم يتم الكشف عن هدف التحقيق الأولي، لكن المدعين العامين أكدوا أن هذه المزاعم تشتبه في وجود أعمال غسيل أموال، ويجري تحقيق أولي في هذه القضية منذ عام 2022.

وأشار بيان مكتب المدعي العام في باريس إلى أن تقرير تراكفين قد لفت انتباههم إلى العمليات المالية المرتبطة بأرنو وساركيسوف.

برنارد أرنو يتحكم في شركة LVMH، وهي الشركة الأم للعديد من العلامات التجارية الشهيرة مثل Louis Vuitton وChristian Dior وBulgari وMoët وHennessy.

وتقدر مجلة فوربس ثروته الصافية بحوالي 188 مليار دولار، مما يجعله ثاني أغنى شخص في العالم بعد رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك.

من جانبها، وصفت جاكلين لافونت، محامية أرنو، هذه المزاعم بأنها "سخيفة ولا أساس لها من الصحة".

ومن المتوقع أن يستمر التحقيق للتحقق من صحة المزاعم وتحديد ما إذا كانت هناك أي مخالفات قانونية في الصفقة المالية المشتبه بها بين أرنو وساركيسوف.