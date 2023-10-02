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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من روسيا بشأن اتهامات سلوفاكيا لها بالتدخل في الانتخابات

روسيا وسلوفاكيا
روسيا وسلوفاكيا

قالت السفارة الروسية في سلوفاكيا، اليوم الأثنين في بيان لها، إنها ترفض بشدة الادعاءات الزائفة حول "التدخل" المزعوم في العملية الانتخابية السلوفاكية.

واستدعت وزارة الخارجية السلوفاكية، القائم بأعمال السفارة الروسية بسبب تصريحات مدير جهاز المخابرات الخارجية الروسية، سيرجي ناريشكين، خلال يوم صمت سبق الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم السبت.

وقالت وزارة الخارجية السلوفاكية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني: “تم استدعاء ممثل عن السفارة الروسية إلى وزارة الخارجية السلوفاكية يوم الاثنين 2 أكتوبر 2023. 

ولفتت الوزارة إلى أن تصريحات مدير المخابرات الروسية سيرجي ناريشكين، التي نُشرت خلال تعليق الانتخابات عشية الانتخابات البرلمانية المبكرة في سلوفاكيا، هي السبب.

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