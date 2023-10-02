بسبب تصريحات رئيس المخابرات.. سلوفاكيا تستدعي القائم بأعمال السفارة الروسية

استدعت وزارة الخارجية السلوفاكية، القائم بأعمال السفارة الروسية بسبب تصريحات مدير جهاز المخابرات الخارجية الروسية، سيرجي ناريشكين، خلال يوم صمت سبق الانتخابات البرلمانية المقررة التي جرت يوم السبت.

وقالت وزارة الخارجية السلوفاكية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني: “تم استدعاء ممثل عن السفارة الروسية إلى وزارة الخارجية السلوفاكية يوم الاثنين 2 أكتوبر 2023. وكانت تصريحات مدير المخابرات الروسية سيرجي ناريشكين، التي نُشرت خلال تعليق الانتخابات عشية الانتخابات البرلمانية المبكرة في سلوفاكيا، هي السبب”.

وأضاف البيان: “تحتج وزارة الخارجية بشدة على التصريحات الكاذبة الصادرة عن المخابرات الروسية والتي تشكك في نزاهة الانتخابات الحرة والديمقراطية في سلوفاكيا”.

ووصفت براتيسلافا هذا التصريح بأنه "تدخل روسي غير مقبول" في العملية الانتخابية في سلوفاكيا.