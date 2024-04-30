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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. محاكمة المتهم بقتل سائق توك توك لسرقته في المرج

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية

تنظر اليوم الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة، أولى جلسات محاكمة المتهم "عاطل"، بتهمه قتل سائق توك توك لسرقة دراجته البخارية ومتعلقاته، بدائرة قسم شرطة المرج.

تضمن أمر الإحالة، قيام المتهم "ياسر. م"، في غضون فبراير 2023، بدائرة قسم شرطة المرج – محافظة القاهرة، حيث قام بقتل المجني عليه الطفل "محمد. د" 16 سنة، عمداً مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتله.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم استقل مع المجني عليه دراجته الآلية، وطلب منه توصيله لمنطقة خالية من المارة، وما أن انفرد به حتى خنقه بشال كان يرتديه وكتم أنفاسه، وحجب عن رئتيه الهواء قاصدًا إزهاق روحه، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأردف أمر الإحالة، إلى أن تلك الجناية قد اقترنت بجناية أخرى، هي أنه في الزمان والمكان سالف الذكر خطف بطريق التحايل المجني عليه الطفل سالف الذكر، وذلك بأن استغل حداثة سنه وعمله سائقًا على دراجة نارية، فطلب منه توصيله إلى محل خال من المارة فتمكن بهذه الحيلة من إبعاده عن أعين ذويه على النحو المبين بالتحقيقات، وكان القصد من ارتكاب جناية القتل هو ارتكاب جنحة سرقة الدراجة النارية والهاتف المحمول ومبلغ مالي.

القاهرة الدراجة النارية محكمة جنايات القاهرة قتل سائق توك توك قسم شرطة المرج

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