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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عفو مفاجئ.. مانشستر يونايتد يعلن عودة أنتوني رغم اتهامات صديقته

أنتوني
أنتوني

أصدر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بيانا بشأن لاعبه البرازيلي أنتوني الذي استبعد من تدريب الفريق في الفترة الماضية، بسبب مزاعم من صديقته السابقة جابرييلا كافالين بالاعتداء الجسدي عليها.


وقال مانشستر يونايتد في بيان عبر موقعه الرسمي:"منذ تقديم الادعاءات للمرة الأولى في يونيو، يتعاون أنتوني مع تحقيقات الشرطة في البرازيل والمملكة المتحدة ويواصل القيام بذلك".


وأضاف: "باعتباره مانشستر يونايتد صاحب عمل أنتوني، فقد قرر النادي عودته للتدريبات في كارينجتون وسيكون متاحًا للمشاركة في المباريات بينما تستمر تحقيقات الشرطة، وسيظل هذا قيد المراجعة في انتظار مزيد من التطورات في القضية".


واختتم:" كنادٍ، نحن ندين كل أعمال العنف والإساءة وندرك أهمية حماية جميع المتورطين في هذا الوضع، ونعترف بتأثير هذه الادعاءات على الناجين من الانتهاكات".

أنتوني مانشستر يونايتد نادي مانشستر يونايتد جابرييلا كافالين البرازيلي أنتوني

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