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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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ديني

انطلاق المرحلة الثانية لمسابقة نوابغ القرآن والثقافة الإسلامية بجنوب سيناء 25 يوليو

صدى البلد

 عقد محمد مختار جمعة وزير الأوقاف و اللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء اجتماعًا لمناقشة مزيد من أوجه التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء.
وخلال الاجتماع هنأ وزير الأوقاف محافظ جنوب سيناء بالنجاح المبهر الذي حققته مسابقة النوابغ الدولية للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية بجنوب سيناء في مرحلتها الأولى، والتي عُقدت بمدينة شرم الشيخ يومي 20 و 21 أبريل 2024م، واتفق وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء على انطلاق المرحلة الثانية الدولية لمسابقة النوابغ للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية بجنوب سيناء يوم الخميس 25 يوليو 2024م بمدينة شرم الشيخ، وستتضمن المسابقة زيارة لجبل التجلي بسانت كاترين وجولات سياحية متعددة.
من جانب آخر ناقش وزير الأوقاف و محافظ جنوب سيناء التعاون المشترك في إحلال وتجديد عدد من المساجد بمحافظة جنوب سيناء، حيث تم عرض مخطط إحلال وتجديد مسجد المنشية بمدينة الطور، وجار إنهاء إجراءات العمل به.
حضر اللقاء اللواء خالد متولي مستشار محافظ جنوب سيناء، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ لشئون التخطيط والمتابعة ، والشيخ إسماعيل الراوي مستشار المحافظ للشئون الدينية، والدكتور نوح عبد الحليم العيسوي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتور أسامة فخري الجندي رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، والشيخ السيد غيط مدير مديرية أوقاف جنوب سيناء .

وزير الاوقاف محافظ جنوب سيناء

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