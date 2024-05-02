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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير البترول ينعى المهندس عبدالخالق عياد رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ

المهندس عبدالخالق
المهندس عبدالخالق عياد رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ

نعى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بمزيد من الحزن والأسي الراحل المهندس عبدالخالق عياد رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ ورئيس الهيئة المصرية العامة للبترول سابقاً الذي انتقل الى جوار ربه اليوم. 
وأشار الوزير إلي أن الفقيد كان من رواد العمل في قطاع البترول المصري وظل في خدمة وطنه حتى آخر لحظات حياته من خلال موقعه النيابي بمجلس الشيوخ.
وتقدّم الوزير بخالص التعازي وصادق المواساة لأسرته وذويه سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

البترول والثروة المعدنية الثروة المعدنية المهندس طارق الملا مجلس الشيوخ

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