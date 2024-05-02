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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

رئيس حزب الاتحاد: توجيهات الرئيس تنعش سوق العمل وتحقق مصالح العمال

رضا صقر ، رئيس حزب
رضا صقر ، رئيس حزب الإتحاد

ثمن المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة قيمة الحد الأدنى للإعانات التي يصرفها صندوق إعانات الطوارئ للعمال من 600 الـ 1000 جنيه كحد أدني للعامل، والذي يعبر عن تقدير كبير لعمال مصر ودورهم في المسيرة التنموية التي تتبناها الدولة المصرية في السنوات الأخيرة، والتي يمثل فيها العمال ركيزة وعمود أساسي وذراع من أذرعة الدولة المصرية، معربًا عن تقديره للجهود المبذولة لحماية العمال.

 

وقال "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة دعم صندوق الدوري، يأتي استكمالا لسلسلة طويلة من الدعم الذي قدمته الدولة المصرية للعمال على مدار السنوات الماضي، ولعل أبرزها عندما ضربت القيادة السياسية مثالًا في رعاية العمالة غير المنتظمة خلال أزمة فيروس كورونا وحالة الشلل التي أصابت سوف العمل، من خلال صرف إعانات لتلك الفئة العريضة من عمال مصر.

 

وذكر رئيس حزب الاتحاد أن اهتمام الدولة المصرية بعمال مصر متشعب، ومنه الحرص على إصدار قانون جديد للعمل، والذي يعزز ويحمي حقوق العمال إلى جانب دوره في تشجيع الاستثمار أيضا عبر بنود تعمل على توفير مناخ لزيادة الإنتاج، مشددا على ضرورة ترجمة توجيهات الرئيس السيسي بسرعة إصدار مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب حاليا.


واختتم المستشار رضا صقر بالإشارة إلى قرار زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6000 حنيه، سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، داعيا أصحاب الأعمال بالالتزام بتلك القرارات لدعم وتحسين مستوى معيشة العمال.

رضا صقر عبد الفتاح السيسي الطوارئ العمال

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